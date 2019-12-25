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25.12.2019 08:25
Интервью
Проект: В регионах

Надежнее, ближе, быстрее

Почта России рассказала о повышении качества обслуживания и своих перспективных проектах
Текст: Александр Гавриленко
Российская газета - Неделя - Юг России № 292(8050)
Почта России сократила сроки доставки отправлений в 2019 году и запустила несколько уникальных электронных сервисов для частных клиентов и бизнеса. В будущем спектр услуг для клиентов будет расширяться. Об этих и других изменениях рассказал директор макрорегиона "Южный" Почты России Андрей Ершов.
Фото: Почта России Андрей Ершов: На базе наших отделений сформированы естественные центры притяжения сельского населения. Фото: Почта России
Андрей Ершов: На базе наших отделений сформированы естественные центры притяжения сельского населения. Фото: Почта России

Чем вызвана такая инициатива и какие еще позитивные изменения в работе Почты вы бы отметили?

Андрей Ершов: Действительно, мы пошли на важный и уникальный шаг: ужесточили стандарты сроков доставки отправлений перед почтовым "высоким сезоном", когда нагрузка накануне новогодних праздников возрастает многократно. Контрольные сроки сокращены по 7800 направлениям. Например, время доставки простой посылки из Ростова-на-Дону в Московскую область сократилось с 7 до 5 дней. На три дня быстрее доставят отправления из донской столицы в Набережные Челны (Республика Татарстан) - за 5 дней. В Ноябрьск (Ямал) посылка придет за 9 дней, то есть контрольные сроки сокращены на 5 дней.

Дело в том, что сейчас активно растет сегмент электронной коммерции. А покупатели из крупных городов, на которых приходится 70 процентов интернет-торговли, предпочитают совершать покупки только при условии, что их доставят как можно быстрее. В сфере доставки сейчас очень жесткая конкуренция, и нам нужно соответствовать современным стандартам.

Активно расширяется сеть пунктов выдачи заказов. Теперь посылки из интернет-магазинов, отправленные Почтой России, можно получить и у наших компаний-партнеров. В 2020 году планируем открыть еще 7,5 тысячи партнерских точек в 37 крупнейших городах.

Кроме того, в два раза вырос объем ЕМS-отправлений. На Дону с начала года доставлено уже более 88 тысяч экспресс-посылок. Сервис предполагает вручение клиентам отправлений в рекордно сжатые сроки и бесплатную упаковку, поэтому он стал так популярен.

В этом году мне не раз приходилось слышать хорошие отзывы о цифровизации почты. Расскажите об этом подробнее.

Андрей Ершов: Расширен функционал в нашем мобильном приложении. Очень хорошие отклики получаем по услуге предзаполненных и предоплаченных посылок. Это очень удобно: заранее оформленную и оплаченную посылку теперь можно сдать за пару минут без очереди в любом отделении почтовой связи.

Для удобства своих клиентов Почта России ввела в обращение простую электронную подпись. Преимуществом является отсутствие необходимости предъявлять каждый раз паспорт и заполнять стандартные документы на бумажном носителе. Около 80 процентов наших клиентов пользуются данной услугой. Также активно внедряем сервис электронных заказных писем, имеющих юридическую значимость, то есть переводим доставку традиционных бумажных писем в цифровой формат.

Кроме того, в рабочем арсенале почтальонов есть мобильные почтово-кассовые терминалы, которые позволяют принимать платежи за услуги ЖКХ, связи и страхования, подписку на СМИ или даже покупать различные товары.

Какие проекты вы планируете развивать в будущем?

Андрей Ершов: Почта России обладает широкой сетью из 42 тысяч отделений почтовой связи, 30 тысяч из них находятся в сельской местности. На базе наших отделений уже сформированы естественные центры притяжения, и было бы логично использовать это преимущество для предоставления сельским жителям дополнительного спектра социальных услуг.

В Ростовской области более 3,5 тысячи почтальонов, 64 процента из которых работают в отделениях связи, относящихся к самым удаленным сельским территориям. Сейчас тестируем, анализируем форматы реализации. Например, наши сотрудники, которые каждый день добираются в отдаленные малонаселенные пункты, могли бы оперативно передавать запросы людей в профильные службы и ведомства.

Как показывает практика, сейчас также востребованы финансовые услуги и возможность покупать товары на почте, особенно в тех маленьких селах и хуторах, где нет своих крупных и сетевых магазинов. Кроме того, наполнение отделений почтовой связи новыми услугами станет дополнительным источником для обеспечения достойного уровня оплаты труда почтальонов и других сотрудников отделений Почты России.

На правах рекламы

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