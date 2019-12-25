Ученые из Таганрога разработали уникальный эхолот для поиска с самолета-амфибии подводных объектов. Макетным образцом сделан снимок затонувшего советского теплохода "Адмирал Нахимов", который до сих пор лежит на глубине 47 метров в Цемесской бухте.

"Многолучевой эхолот авиационного базирования не имеет аналогов в мире. При разработке прибора для самолета-амфибии применялся опыт по созданию других гидроакустических систем. В частности, глубоководного локатора, способного работать на глубине шесть километров, который установлен на знаменитом океанографическом судне "Янтарь", - сообщили "РГ" в Таганрогском научно-конструкторском бюро Южного федерального университета.

В основе работы эхолота - пространственно-временная цифровая обработка сигнала. В отличии от морского локатора у воздушного эхолота намного больше возможностей. Если для прибытия в зону аварии или катастрофы кораблю требуются часы, а то и дни, то самолет-амфибия сделает это в тысячу раз быстрее. Кроме того, прибор можно помещать в специальную капсулу, погружаемую в воду, и вести наблюдения.

"Нигде в мире такие приборы авиационного базирования еще не используют, - утверждает директор - главный конструктор НКБ цифровой обработки сигналов ЮФУ, кандидат технических наук Игорь Маркович.

Как сообщил главный инженер таганрогского НКБ Юрий Душенин, макетный образец уже прошел испытания и с его помощью получены изображения затонувшего под Новороссийском советского туристического лайнера "Адмирал Нахимов". На основе полученных данных создана 3D модель лежащего на дне Цемесской бухты теплохода.

Ученые полагают, что установленный на самолет-амфибии эхолот может стать самым эффективным средством поиска терпящих бедствие судов и экипажей субмарин.