Новости

Крым попросил Госдуму не запрещать гостевые дома в жилом фонде 13:28
Генри Кавилл рассказал о сложностях подготовки к роли ведьмака 13:24
В Крыму укравшие сейф мужчины травмировались в ДТП, один погиб 13:22
Российская пианистка погибла от отравления газом в Венгрии 13:19
Ушел из жизни президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев 13:12
В Тюмени на территории колонии произошел пожар 13:07
Выросло число пострадавших при аварии с вертолетом в Красноярском крае 13:07
В Северодвинске вывели из эллинга новейшую подлодку "Новосибирск" 13:04
Умерла автор заглавной песни сериала "Друзья" Элли Уиллис 13:02
Русский Tesla Cybertruck выставили на продажу за 666 666 рублей 13:00
Владельцу картины Гейнсборо запретили вывозить ее из Великобритании 12:59
Основные работы по строительству станции МЦД-2 "Остафьево" завершены 12:58
Военный самолет разбился на северо-западе Ирана 12:52
Синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь на Урале 12:49
Новогодний карп стал причиной ДТП в Чехии 12:43
В Забайкалье двое парней убили и расчленили подростка в лесу 12:43
Соперник Федора Емельяненко набрал более 10 кг мышечной массы перед боем 12:41
Разработан прибор для поиска с самолета-амфибии затонувших судов 12:39
Впервые из искусственной клетки выведено живое существо 12:38
На сербском участке "Турецкого потока" завершили укладку труб 12:37
Брянец застрелил многодетную мать возле школы 12:37
У жителя Подмосковья украли часы за 8 млн рублей 12:35
Жена Михаэля Шумахера обнадежила поклонников автогонщика 12:32
Волна тепла накроет Москву на Новый год 12:29
В Прикамье более 500 детей эвакуировали из-за распыления газа в школе 12:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Верховный суд приравнял к взятке расплату услугами и электронными деньгами
Верховный суд приравнял к взятке расплату услугами и электронными деньгами
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
25.12.2019 12:39
Рубрика: Общество
Проект: Наука

В Таганроге разработали прибор для поиска затонувших судов

Текст: Алена Ларина (Ростов-на-Дону)
Ученые из Таганрога разработали уникальный эхолот для поиска с самолета-амфибии подводных объектов. Макетным образцом сделан снимок затонувшего советского теплохода "Адмирал Нахимов", который до сих пор лежит на глубине 47 метров в Цемесской бухте.
С помощью таганрогского эхолота был слелан снимок "Адмирала Нахимова" Фото: Тагир Раджавов/РГ С помощью таганрогского эхолота был слелан снимок "Адмирала Нахимова" Фото: Тагир Раджавов/РГ
С помощью таганрогского эхолота был слелан снимок "Адмирала Нахимова" Фото: Тагир Раджавов/РГ

"Многолучевой эхолот авиационного базирования не имеет аналогов в мире. При разработке прибора для самолета-амфибии применялся опыт по созданию других гидроакустических систем. В частности, глубоководного локатора, способного работать на глубине шесть километров, который установлен на знаменитом океанографическом судне "Янтарь", - сообщили "РГ" в Таганрогском научно-конструкторском бюро Южного федерального университета.

Фото: Научно-конструкторское бюро вычислительных систем
В Таганроге разработали первый в ЮФО беспилотный автомобиль

В основе работы эхолота - пространственно-временная цифровая обработка сигнала. В отличии от морского локатора у воздушного эхолота намного больше возможностей. Если для прибытия в зону аварии или катастрофы кораблю требуются часы, а то и дни, то самолет-амфибия сделает это в тысячу раз быстрее. Кроме того, прибор можно помещать в специальную капсулу, погружаемую в воду, и вести наблюдения.

"Нигде в мире такие приборы авиационного базирования еще не используют, - утверждает директор - главный конструктор НКБ цифровой обработки сигналов ЮФУ, кандидат технических наук Игорь Маркович.

Как сообщил главный инженер таганрогского НКБ Юрий Душенин, макетный образец уже прошел испытания и с его помощью получены изображения затонувшего под Новороссийском советского туристического лайнера "Адмирал Нахимов". На основе полученных данных создана 3D модель лежащего на дне Цемесской бухты теплохода.

Ученые полагают, что установленный на самолет-амфибии эхолот может стать самым эффективным средством поиска терпящих бедствие судов и экипажей субмарин.

Общество Наука Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

Главное сегодня

В Госдуме рассказали о размере и целях "новогоднего капитала" пенсионера
Выросло число пострадавших при аварии с вертолетом в Красноярском крае
Захарова: Тезис о недопустимости переписывания истории не приняли в Польше
Опубликовано видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту
Глава Минпромторга: Компании Apple невыгоден уход из России