Реконструкцию автомобильного моста на улице Гагарина в Симферополе завершат в марте 2020 года.

Изготовление балок займет три месяца. Пока прорабатываются варианты движения легкового транспорта по двум полосам с использованием существующих балок.

- К концу марта мост откроем полностью, с новыми балками, - пояснил премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк.

Также рассматривается сооружение временного моста из инвентарных конструкций. По нему могли бы двигаться легковые авто и общественный транспорт.

Мост закрыли на ремонт 1 декабря. Работы предполагалось завершить до 15-го. Однако объект так и не открыли, сославшись на то, что он оказался аварийным.