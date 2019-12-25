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25.12.2019 09:41
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Коммунальщики не поняли сюрреализм

Текст: Наталья Коротченко
Российская газета - Неделя - Юг России № 292(8050)
На Красной набережной Астрахани исчез сюрреалистический рисунок известного художника Адиля Аубекерова. Работники муниципального бюджетного учреждения "Мосты и каналы", ремонтируя бетонные откосы, замазали современное искусство серой краской.
Фото: Оргкомитет фестиваля уличного искусства "Чилим" Композиция фестиваля стрит-арта недолго была ярким объектом для селфи. Сейчас здесь серая стена. Фото: Оргкомитет фестиваля уличного искусства "Чилим"
Композиция фестиваля стрит-арта недолго была ярким объектом для селфи. Сейчас здесь серая стена. Фото: Оргкомитет фестиваля уличного искусства "Чилим"

Масштабный, общей площадью 170 квадратных метров, арт-объект создавался для городского фестиваля уличного искусства "Чилим". Мероприятие было частью проекта "Обновленная Астрахань", инициированного городской администрацией.

- Когда мы увидели вместо яркого рисунка серую стену, обомлели, - рассказала "РГ" организатор фестиваля Евгения Козлова. По ее словам, все: от эскиза до конечного рисунка - было согласовано с мэрией. Горадминистрация также профинансировала покупку краски и работы по выравниванию поверхности.

Фото: depositphotos.com
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Сам художник, для которого арт-объект был подарком родному городу, расстроен, но не удивлен. Адиль - астраханец, уже шесть лет живет в Москве, сотрудничает с галереями современного искусства в Казахстане и Грузии и сейчас готовится к выставке в Нью-Йорке. По его словам, он вложил в работу сильную, будоражащую энергию. Художник погрузил зрителя в абстрактный мир красно-черных линий-лабиринтов, передавая с их помощью природные ландшафты, переплетения улиц, настроения людей родного города. Но экспрессию поняли не все.

- Это было слишком кричаще, поэтому, возможно, муниципальные службы восприняли это как вандальные граффити, - говорит Адиль Аубекеров. - Обидно, работа была интересная. Я стал заниматься искусством именно потому, что серость достала. На мой взгляд, искусство - это все-таки про эмоции, а не про украшательство.

После произошедшего в Астрахани развернулось движение "Не серь", в соцсетях стали размещать фотографии местных достопримечательностей, лишив их цвета в фоторедакторе. "Серость - это непорядок, серые улицы не вдохновляют", - пишут авторы проекта. Впрочем, есть и противоположные мнения: "Рисунок неоднозначен, закрасили - нарисует еще", - оставила комментарий одна из интернет-пользовательниц.

- То, что мнения людей разделились, это даже радует: искусство и должно вызывать интерес, споры. Жаль только, что они завершились таким образом, - говорит Евгения Козлова.

В мэрии Астрахани "РГ" сообщили, что сотрудники предприятия закрасили изображение непреднамеренно. "По факту произошедшего проводится служебная проверка, будут применены соответствующие меры", - прокомментировали ситуацию в пресс-службе горадминистрации. По словам чиновников, сейчас коммунальщиков проинформировали о месторасположения всех объектов стрит-арта, чтобы исключить подобные случаи в дальнейшем.

Культура Арт Актуальное искусство Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань

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