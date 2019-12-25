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25.12.2019 14:14
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму назвали неадекватной реакцию Киева на первый поезд на полуостров

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Государственным совете Республики Крым назвали "неадекватной реакцией" возбуждение на Украине уголовного дела о приезде на полуостров первого пассажирского поезда дальнего следования Санкт-Петербург-Севастополь.

Уголовное производство по факту незаконного пересечения поездом границы Крыма в районе Керченского пролива завела так называемая "прокуратура автономной республики Крым".

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Опубликовано видео проезда первого поезда по Крымскому мосту

- Это неадекватная реакция власти Украины, - заявил председатель Госсовета РК Владимир Константинов. - А что им остается делать? Они осознают, что утратили Крым навсегда, и это их раздражает. Раздражает не сам факт прихода поезда, а факт нашего успеха. Но ничего поделать они не могут.

Как считает Константинов, на Украине власти и СМИ сознательно идут на искажение позитивной информации о полуострове, чтобы она не входила в полный диссонанс с происходящим в незалежной.

- Информация из Крыма всячески интерпретируется, чтобы люди не знали, что здесь происходит, - заметил политик. - Если бы мы прозябали без света, сидели с разбитой инфраструктурой, жаловались на жизнь - это были бы те события, которые они ожидали.

Напомним, сегодня в 9 часов 25 минут в город-герой Севастополь через Крымский мост пришел первый поезд дальнего следования из Санкт-Петербурга. Сегодня же в 15 часов 55 минут он отправится обратно.

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