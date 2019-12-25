В Крыму построена первая "Школа XXI века"

В симферопольском районе в канун Нового года завершилось строительство нового муниципального бюджетного учреждения "Лицей" на 1100 человек и его дошкольного корпуса на 280 мест. Они станут самыми современными образовательными учреждениями на полуострове.

Это первая и единственная в Крыму "Школа XXI века", на которую в рамках ФЦП развития полуострова из федерального бюджета потрачено 900 миллионов рублей, а на детсад - еще 190 миллионов.

- В школе будет полный набор всего оборудования - от нитки с иголкой до самой современной швейной машины в мастерской для шитья, от электронного микроскопа до микроскопа, сопряженного с программой интерактивного оборудования, - рассказала "РГ" директор новой школы Наталья Гончарова. - Главная задача - содержание и качество образования, для этого созданы абсолютно все условия: это предметная обеспеченность, антитеррористическая оснащенность, системы видеонаблюдения.

Всего в школе будет 98 классных аудиторий, и все оснащены интерактивными комплексами, в том числе досками с проекторами, телевизором. Все профильные кабинеты к моменту сдачи школы в эксплуатацию будут иметь полную "начинку". Скажем, классы для изучения иностранного языка - самое современное лингафонное оборудование, кабинет химии - приборы, реактивы, наглядные материалы, места для лабораторных работ и опытов. В начальной школе в классах по две интерактивных доски - для ученика и учителя. А для первоклассников предусмотрены даже спальни.

- По желанию родителей организована школа полного дня, дети смогут находиться в ней до 18 часов, и очень важно, чтобы у ребенка была возможность отдохнуть,- продолжает Гончарова. - А во вторых, третьих и четвертых классах есть игровые комнаты.

Столовая школы рассчитана на 600 мест. Есть медицинский и стоматологический кабинеты, а также помещения для психолога и логопеда. Также в школе будет два актовых зала, один вмещает 700 человек, что позволит проводить мероприятия даже республиканского уровня. Малый зал - для театральной студии и занятий по вокалу. Также в школе три спортивных зала, один большой - для командных игр, два малых - для гимнастики, силовых видов спорта и тренажеров. Есть даже каток с искусственным льдом.

- Готовность строительных работ - 100 процентов, а оборудование будет полностью поставлено до конца декабря, - рассказала Наталья Гончарова. - Я надеюсь, что декларация о завершении строительства комплекса будет подписана в ближайшее время. 1 апреля дети пойдут в новый детский сад. 1 сентября 2020 года начнется учебно-образовательный процесс в школе, а уже с февраля потенциальные ученики школы смогут заниматься по программам дополнительного образования.