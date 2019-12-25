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25.12.2019 12:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Школа-мечта

В Крыму построена первая "Школа XXI века"
Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 292(8050)
В симферопольском районе в канун Нового года завершилось строительство нового муниципального бюджетного учреждения "Лицей" на 1100 человек и его дошкольного корпуса на 280 мест. Они станут самыми современными образовательными учреждениями на полуострове.
На строительство новой школы потрачено 900 миллионов рублей. Как минимум треть суммы пошла на новое оборудование. Фото: Илья Изотов/ РГ На строительство новой школы потрачено 900 миллионов рублей. Как минимум треть суммы пошла на новое оборудование. Фото: Илья Изотов/ РГ
На строительство новой школы потрачено 900 миллионов рублей. Как минимум треть суммы пошла на новое оборудование. Фото: Илья Изотов/ РГ

Это первая и единственная в Крыму "Школа XXI века", на которую в рамках ФЦП развития полуострова из федерального бюджета потрачено 900 миллионов рублей, а на детсад - еще 190 миллионов.

Фото: iStock
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- В школе будет полный набор всего оборудования - от нитки с иголкой до самой современной швейной машины в мастерской для шитья, от электронного микроскопа до микроскопа, сопряженного с программой интерактивного оборудования, - рассказала "РГ" директор новой школы Наталья Гончарова. - Главная задача - содержание и качество образования, для этого созданы абсолютно все условия: это предметная обеспеченность, антитеррористическая оснащенность, системы видеонаблюдения.

Всего в школе будет 98 классных аудиторий, и все оснащены интерактивными комплексами, в том числе досками с проекторами, телевизором. Все профильные кабинеты к моменту сдачи школы в эксплуатацию будут иметь полную "начинку". Скажем, классы для изучения иностранного языка - самое современное лингафонное оборудование, кабинет химии - приборы, реактивы, наглядные материалы, места для лабораторных работ и опытов. В начальной школе в классах по две интерактивных доски - для ученика и учителя. А для первоклассников предусмотрены даже спальни.

- По желанию родителей организована школа полного дня, дети смогут находиться в ней до 18 часов, и очень важно, чтобы у ребенка была возможность отдохнуть,- продолжает Гончарова. - А во вторых, третьих и четвертых классах есть игровые комнаты.

Столовая школы рассчитана на 600 мест. Есть медицинский и стоматологический кабинеты, а также помещения для психолога и логопеда. Также в школе будет два актовых зала, один вмещает 700 человек, что позволит проводить мероприятия даже республиканского уровня. Малый зал - для театральной студии и занятий по вокалу. Также в школе три спортивных зала, один большой - для командных игр, два малых - для гимнастики, силовых видов спорта и тренажеров. Есть даже каток с искусственным льдом.

- Готовность строительных работ - 100 процентов, а оборудование будет полностью поставлено до конца декабря, - рассказала Наталья Гончарова. - Я надеюсь, что декларация о завершении строительства комплекса будет подписана в ближайшее время. 1 апреля дети пойдут в новый детский сад. 1 сентября 2020 года начнется учебно-образовательный процесс в школе, а уже с февраля потенциальные ученики школы смогут заниматься по программам дополнительного образования.

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