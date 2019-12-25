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25.12.2019 13:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму трое мужчин разбились в ДТП при перевозке украденного сейфа

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В селе Источном Красноперекопского района трое мужчин украли из кафе сейф с деньгами и погрузили в автомобиль, на котором вскоре попали в ставшее смертельным для одного из них ДТП. Об этом сообщает KP.Ru.

Фото: iStock
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О пропаже сейфа правоохранителям утром 22 декабря сообщила администратор кафе. Как оказалось, воры отогнули металлопластиковую дверь, пробрались в помещение, которое никем не охранялось, и вытащили сейф с 300 тысячами рублей.

- Видимо, владелец слишком доверял сигнализации, которая не сработала, - отмечает издание. - Ни видео с камер наблюдения, ни опрос местных жителей не помогли полицейским узнать, кто стоит за кражей.

Однако тем же утром, около 6.00, в районе села Крымская роза Белогорского района в кювет вылетел и перевернулся ВАЗ-1118 с тремя уроженцами Северной Осетии. Водитель погиб на месте. Одного из его сообщников, 28-летнего жителя Владикавказа, с места аварии госпитализировали с двумя переломами, ушибами и ссадинами. Другого, ранее судимого, правоохранители задержали примерно в 10 километрах от места происшествия.

Сейф так и остался лежать на заднем сидении автомобиля. После безуспешных попыток открыть железный ящик, воры решили вывезти его в укромное место и там распилить, чтобы достать деньги.

Судьбу выживших злоумышленников решат сотрудники правоохранительных органов.

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