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25.12.2019 09:32
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Вересаевское новоселье

В Ростове двести обманутых дольщиков получили квартиры
Текст: Николай Грищенко
Российская газета - Неделя - Юг России № 292(8050)
В Ростове-на-Дону 209 человек лишились сомнительного статуса обманутых дольщиков и стали законными владельцами квартир, которых ждали долгие годы. Новоселы получили ключи в экологическом жилом комплексе "Вересаево".
Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Комфортны не только новые квартиры, но и дворы. Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области
Комфортны не только новые квартиры, но и дворы. Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

- Мы долго-долго ждали и уже почти отчаялись получить свое жилье, но теперь наша мечта стала явью, - радуется жительница нового комплекса Анна Прохорова.

Фото: РИА Новости
Медведев: Работа с дольщиками должна завершиться решением всех проблем

Среди преимуществ нового жилья власти называют комплексную застройку микрорайона, в котором все делается для комфортной жизни. В частности, построят подземную парковку, два детских сада на 300 мест каждый, школу на 1434 места, поликлинику на 300 посещений в смену. Запланирован спортивно-оздоровительный комплекс. Средства на это заложены в областном бюджете.

Кроме того, новые микрорайоны начали включать в схему движения общественного транспорта. Людям не придется ловить попутки.

Напомним, активно решать проблемы обманутых дольщиков начали в Ростовской области год тому назад, когда сотрудники прокуратуры выявили 342 незавершенных объекта долевого строительства, а в региональном реестре значилось лишь 68 недостроенных многоквартирных домов.

Донские парламентарии приняли дополнительные меры для поддержки обманутых дольщиков.

В частности, введена новая система учета проблемных домов. Нереализованный проект через шесть месяцев после истечения срока договора автоматически включается в специальный перечень. Инвесторам и объединениям дольщиков, которые достраивают объекты, предоставляются субсидии на завершение строительства, а также на техническое присоединение домов к инженерным сетям. До 2021 года на эти цели из донской казны будет потрачено до трех миллиардов рублей.

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