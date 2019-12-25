В Ростове двести обманутых дольщиков получили квартиры

В Ростове-на-Дону 209 человек лишились сомнительного статуса обманутых дольщиков и стали законными владельцами квартир, которых ждали долгие годы. Новоселы получили ключи в экологическом жилом комплексе "Вересаево".

Комфортны не только новые квартиры, но и дворы. Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

- Мы долго-долго ждали и уже почти отчаялись получить свое жилье, но теперь наша мечта стала явью, - радуется жительница нового комплекса Анна Прохорова.

Среди преимуществ нового жилья власти называют комплексную застройку микрорайона, в котором все делается для комфортной жизни. В частности, построят подземную парковку, два детских сада на 300 мест каждый, школу на 1434 места, поликлинику на 300 посещений в смену. Запланирован спортивно-оздоровительный комплекс. Средства на это заложены в областном бюджете.

Кроме того, новые микрорайоны начали включать в схему движения общественного транспорта. Людям не придется ловить попутки.

Напомним, активно решать проблемы обманутых дольщиков начали в Ростовской области год тому назад, когда сотрудники прокуратуры выявили 342 незавершенных объекта долевого строительства, а в региональном реестре значилось лишь 68 недостроенных многоквартирных домов.

Донские парламентарии приняли дополнительные меры для поддержки обманутых дольщиков.

В частности, введена новая система учета проблемных домов. Нереализованный проект через шесть месяцев после истечения срока договора автоматически включается в специальный перечень. Инвесторам и объединениям дольщиков, которые достраивают объекты, предоставляются субсидии на завершение строительства, а также на техническое присоединение домов к инженерным сетям. До 2021 года на эти цели из донской казны будет потрачено до трех миллиардов рублей.