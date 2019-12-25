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25.12.2019 13:16
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Остались без доплат

Педработники школ дополнительного образования просят прокуратуру защитить их права
Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)
Российская газета - Крым № 291(8049)
В Симферополе педагогические работники детских школ искусств (музыкальных, художественных, хоровых, хореографических) обратились в прокуратуру с просьбой защитить их трудовые права при начислении и выплате заработной платы. Во всех муниципалитетах республики зарплата педагогических работников уже четвертый месяц выплачивается по новой системе. Но это нововведение не коснулось сотрудников девяти столичных школ дополнительного образования в сфере культуры.

В августе 2019 года было принято постановление крымского правительства N 451 об оплате труда педработников. Согласно документу, с сентября расчет производится на основании должностного оклада, а не базовой единицы, как это было раньше. С 2016 года базовая единица была установлена на уровне 6200 рублей, и в течение нескольких лет она не индексировалась, в итоге заработные платы преподавателей не повышались.

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Но для преподающих в школах искусств Симферополя система оплаты труда не изменилась. Всему виной несогласованность действий государственных и муниципальных структур. Правительственное постановление N 451 разрабатывало министерство образования и науки РК для общеобразовательных организаций, из-за чего не была учтена специфика деятельности школ искусств и интересы их сотрудников. Эти школы находятся в управлении министерства культуры РК.

- Учителям всех школ по Крыму начисляют зарплату по должностным окладам, у них произошло небольшое повышение зарплат, - поясняет председатель профкома симферопольской детской школы искусств Ирина Андрейченко.

На основании постановления N 451 в муниципалитетах должны были принять соответствующие документы об оплате труда педработников учреждений дополнительного образования в сфере культуры. Практически все города и районы это сделали, кроме Симферополя. Этот документ в течение трех месяцев не согласовывал департамент финансов администрации города. Как пояснили чиновники, из-за недоработки документа департаментом культуры.

В целом же претензий по оплате труда у симферопольских педагогических работников накопилось много. Они возмущены тем, что за последние три года их зарплаты не увеличивались.

Фото: Reuters
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- У меня за три года зарплата повысилась на 300 рублей, а у кого-то стала меньше, - говорит Ирина Андрейченко.

Почему реальные стимулирующие выплаты за профессиональные достижения педработникам школ дополнительного образования в Симферополе не выплачиваются, хотя в других городах и районах такие выплаты есть?

К тому же, по новому положению об оплате труда у преподавателей с большим стажем работы, с более высокой квалификацией повышения либо вообще нет, либо оно незначительное по сравнению с педагогическими работниками, не имеющими стажа работы и квалификационной категории. Также, по их словам, администрация Симферополя предлагает убрать выплату за реализацию дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ. Этот коэффициент утвержден в постановлениях крымского правительства и в актах муниципалитетов в размере 15 процентов. Раньше было 30. Если его вообще уберут, то каждый преподаватель ежемесячно недополучит 2200 рублей. При небольшой зарплате это ощутимо повлияет на их материальное положение.

Помимо этого, в формировании зарплаты не учитывается специфика работы. В общеобразовательных школах за проверку тетрадей и классное руководство педагоги получают выплаты. В школах искусств другая специфика, там ведется работа с творческими коллективами, индивидуальные занятия, подбор репертуара, написание нот от руки.

Такую дискриминацию в оплате труда люди считают несправедливой. Например, чтобы стать преподавателем музыки, надо отучиться 16 лет (в музыкальной школе - семь лет, в музучилище - четыре года и пять лет в консерватории). Преподаватель в музыкальной школе, работая на одной ставке, получает 14700 рублей на руки.

Они просят при подготовке постановления крымского правительства, касающегося оплаты труда педагогических работников, разрабатывать этот документ совместно с министерством образования и министерством культуры РК, чтобы учитывать интересы таких же педагогических работников в сфере культуры, а также специфику работы школ искусств.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Во время встречи с представителями министерств культуры и образования и администрации Симферополя было принято решение о том, что городские чиновники изменения в положение об оплате труда внесут в срок до 30 декабря. А в правительственное постановление N 451 необходимо добавить преподавателей музыкальных школ.

Компенсацию педработники за четыре месяца не получат - нет правового механизма. Если только прокуратура не встанет на их сторону и не обяжет администрацию города выплатить ее.

Министр культуры Арина Новосельская также отметила, что еще не решен положительно вопрос финансирования детских школ в полном объеме на 2020 год. .

Экономика Работа Зарплата Общество Образование Культура Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь

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