В Сочи официально стартовал зимний сезон

Расположенные в окрестностях поселка Красная Поляна три крупных курорта приняли первых гостей. По словам местных властей, только во время новогодних праздников здесь примут около 600 тысяч гостей.

В горах сегодня царит атмосфера зимней сказки, вокруг снег, морозец. А вот в центре Сочи и Олимпийском парке, в Имеретинской низменности, - почти летняя погода: днем двадцать градусов тепла. Что тоже сказочно, по крайней мере для жителей средней полосы.

В этом году общая протяженность горнолыжных трасс увеличилась, составив 177 километров. Они стали доступны по единому ски-пассу, который уже появился в продаже. Платишь раз - а катаешься на всех трех горных курортах. Можно использовать инфраструктуру целого кластера - трассы, канатки, прокаты снаряжения, школы инструкторов, рестораны, кафе и другие услуги. Для удобства между нижними станциями канатных дорог трех курортов с 7.00 до 23.00 начал курсировать бесплатный автобус для обладателей действующего ски-пасса. "Ласточек", городского общественного транспорта и парковочных мест станет больше. Кроме того, откроются перехватывающие парковки.

Чтобы побольше гостей узнали, как курорт подготовился к новому сезону, по инициативе мэра Сочи Алексея Копайгородского был организован пресс-тур для федеральных и краевых СМИ, в котором приняли участие и представители "РГ". Кстати, начало горнолыжного сезона совпало со знаковой для него датой - первые 100 дней на посту главы администрации муниципалитета. Градоначальник уверен, что в стартовавшем сезоне удастся сохранить привычный турпоток в 6,5 миллиона туристов в год. На новогодние праздники, по ожиданиям, только Красная Поляна примет 600 тысяч отдыхающих, а за всю зиму Сочи посетят примерно 1,5 миллиона человек.

Загрузка гостиничного фонда в праздничные дни будет достигать практически 100 процентов: в городской черте - до 80, а в Красной Поляне - до 90-92. И неудивительно, ведь в предновогодний период средняя загрузка сочинских отелей, санаториев и пансионатов уже составила 65 процентов. А летом показатель загрузки доходил до отметки 100 процентов.

- Сочи работает в круглогодичном режиме, - подчеркивает Алексей Копайгородский. - Конечно, непростыми месяцами для нас по загрузке номерного фонда остаются апрель, вторая половина октября и ноябрь. Но санатории и гостиницы в этот период предлагают беспрецедентно низкие цены с сохранением качества обслуживания.

Благодаря участию санаториев в программах оздоровления "Открытый юг", "За здоровьем - в Сочи!" и "Южная здравница", действующих в основном с конца октября до конца мая, средняя загрузка санаториев города-курорта даже в самый низкий сезон не опускается ниже 60 процентов. Цена "пакета" - от 1,3-1,6 тысячи рублей в сутки на человека. Кроме санаторно-курортного лечения, отдыхающие могут оздоровиться минеральными водами из самого сердца Кавказских гор. Как и сероводородом, йодобромом и радоном сочинского "дворца здоровья", как здесь называют бальнеологический комплекс "Мацеста".