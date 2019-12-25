Жители Севастополя потребовали остановить вырубку лесов

Севастопольцы забили тревогу из-за массовой вырубки деревьев. Только за прошлую неделю город лишился двух зеленых территорий, на которых росли краснокнижные сосны. В правительстве Севастополя сообщили, что Росприроднадзор выдал 30 разрешений на вырубку по всему городу.

Первый сигнал поступил с Северной стороны, из дачного массива по улице Бельбекской в районе пляжа Учкуевка. Два участка площадью по 10 соток каждый были расчищены от сосен, которые росли здесь десятки лет. Жителям предъявили разрешение Росприроднадзора, по которому собственник может вырубить 50 сосен Палласа, занесенных в Красную книгу РФ.

Инцидент произошел в товариществе "Лесовод", которое находится в зоне активного оползня. Летом 2018 года здесь произошел крупный обвал, пострадали дачные постройки, в апреле 2019-го берег снова обвалился. Одной из причин назвали активное строительство домов при отсутствии централизованной канализации. Пока ведется изучение оползней, власти собирались запретить там любое строительство.

Согласно кадастровой карте, наделы не относятся к лесному фонду и предназначены для дачного строительства. Но фактически там растет лес, который при Украине поделили и отдали под дачные участки. Часть из них уже застроена, другие начали осваивать только сейчас. Рядом остаются еще около восьми частных наделов, на которых пока растут сосны Палласа.

Другой пример - улица Склонная на подъезде к Балаклаве. Там кварталы индивидуальной застройки за два дня уничтожили довольно крупный лесной массив. Балаклавцы писали жалобы, но остановить работы не удалось. Как рассказала и. о. начальника Севприроднадзора Юлия Гаврилова, в этом месте Росприроднадзор разрешил вырубить 157 экземпляров сосны Палласа. Поскольку этот вид занесен в Красную книгу РФ, то решение принимает федеральное ведомство.

- Мы получили ответ Росприроднадзора, что всего около 30 таких разрешений выдано в Севастополе, - отметила Гаврилова. - Сама вырубка проходит в присутствии представителя Росприроднадзора. А владелец участка обязан высадить в два раза больше новых сосен на территории севастопольского лесхоза.

Власти города видят проблему в том, что порубочные билеты выдаются без участия местных специалистов. Врио губернатора Михаил Развожаев поручил обратиться в Росприроднадзор с просьбой сделать процесс выдачи разрешений "публичным и понятным".

В то же время многих деревьев лишилась одна из центральных улиц - Большая Морская, на которой вовсю развернулась реконструкция.

Заменить деревья рекомендовал дендрологический совет, в состав которого вошли эксперты Никитского ботанического сада, Крымского федерального университета, Института биологии южных морей РАН. Специалисты пришли к выводу, что многие стволы больны. Решено частично вырубить акацию и каштаны. А грецкому ореху, по мнению дендрологов, вообще не место в центре Севастополя. Всего, по словам вице-губернатора Владимира Базарова, на Большой Морской 2300 растений, а заменят только 230. Но когда начались работы, оказалось, что вырубают практически все. Для жителей это стало шоком.

- Зачем было проводить экспертизу, если в итоге все спилили, - удивляется местная жительница Светлана Ершова. - Прекрасные деревья давали летом тень, а теперь нас ждет раскаленный камень.

На пустые места планируют высадить липы, каштаны, кипарисы и другие виды. .

Тем временем

Из-за большого числа жалоб на бесконтрольную вырубку деревьев Севастопольская природоохранная прокуратура обратилась в суд и потребовала у правительства города пересчитать все зеленые насаждения.

В ведомстве напомнили, что департамент городского хозяйства обязан вести учет насаждений, но не делает этого. В результате может сократиться площадь городских парков и скверов.

По данным прокуратуры, зеленые насаждения Севастополя занимают более 400 гектаров. Ведомство просит Ленинский районный суд Севастополя возложить на департамент обязанность провести инвентаризацию зеленых насаждений и обеспечить ведение реестра, причем выполнить эти требования в течение восьми месяцев с даты вступления в силу решения суда.