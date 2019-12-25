Новости

Зеленский запретил импорт электроэнергии из России 16:27
Следователи проверят аварийную посадку вертолета в НАО 16:13
Найдена усыпальница правителя цивилизации моче 16:09
Юрий Башмет рассказал, как распознать музыкальный талант в ребенке 16:07
"ВКонтакте" стала самой популярной соцсетью у российских школьников 16:06
Видео: потоки воды смыли с дороги пешеходный переход с "зеброй" 16:00
Дмитрий Дибров: Я не старый, я просто зрелый 15:56
Путин проведет Госсовет и посмотрит балет 26 декабря 15:55
Экологи озабочены размахом зимних празднований 15:55
В Подмосковье транспорт в новогоднюю ночь будет работать бесплатно 15:54
Проблему обманутых дольщиков в Подмосковье решат за 3-5 лет 15:54
В Тольятти задержан подозреваемый в поставках испорченного мяса в школы 15:51
В Федерации фигурного катания не подтвердили снятие Косторной с ЧР 15:50
Шереметьево включили в программу приватизации 15:47
В Волгограде в ДТП с маршруткой пострадали три человека 15:37
В Ленобласти семеро детей отравились конфетами 15:32
На Кубани устранили аварию, оставившую без воды 160 тысяч человек 15:30
Пентагон планирует сократить военное присутствие США в Африке 15:28
Токсиколог назвал главные причины отравлений в новогодние праздники 15:20
В НАО аварийно сел вертолет c 19 пассажирами на борту 15:13
Москва покажет путешественникам новогоднюю короткометражку 15:10
Более 30 обманутых турфирмой клиентов обратились в полицию Ижевска 15:06
Пилот "Формулы-1" Даниил Квят рассказал, как бороться с похмельем 15:03
Депутат Госдумы от Крыма о реакции Киева: Собака лает - поезда идут 15:03
Чем опасна "европейская зима" в России 15:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Верховный суд приравнял к взятке расплату услугами и электронными деньгами
Верховный суд приравнял к взятке расплату услугами и электронными деньгами
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
25.12.2019 16:13
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Стол под ключ

Бизнес готов освободить уральцев от хлопот на кухне
Текст: Мария Лисина (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 293(8051)
Подарки куплены, гости приглашены, елка наряжена. До Нового года считанные дни. Однако мысль, что придется провести целый день у плиты, с каждым годом радует все меньше, особенно когда 31 декабря - рабочий день. Но если для кого-то вопрос происхождения блюд принципиален - только самодельные, то другие предпочли бы заказать еду и расслабиться. Но реально ли это в новогоднюю ночь?
Фото: Татьяна Андреева/РГ
Лед с тюменского озера доставили покупателям за тысячу верст

Например, кейтеринг - выездное обслуживание праздников. В основном такие фирмы организуют питание на различных мероприятиях, но в мегаполисах они давно уже предлагают свои услуги и физическим лицам. Причина, по которой "стол под ключ" организуют не только специализированные фирмы, но и обычные рестораны, проста: мест на всех желающих в праздники не хватает. А еда навынос еще и рентабельнее: не нужно тратиться на оплату труда официантов и посудомоек. Повар приготовил и упаковал заказ, курьер его отвез. Вариант с доставкой на дом выгоден и для заведений с невысокой проходимостью. К тому же раньше рестораны под Новый год активно зарабатывали на проведении корпоративов, а сейчас, по словам экспертов, спрос на такую услугу значительно снизился.

Режим экономии сказывается на сфере питания: новогодних банкетов из разряда "разгуляй" становится все меньше

- По опыту скажу, что примерно 20 процентов предприятий, которые могли бы работать в новогоднюю ночь, просто закрываются. Они понимают, что рынок плотный, обойдутся и без них. В основном это кафе, которые находятся вне удобной транспортной логистики, - поясняет Вера Соловьева, директор института торговли, пищевых технологий и сервиса УрГЭУ. - Уже три года подряд сокращается количество больших и дорогих корпоративных мероприятий. Режим экономии сказывается на сфере питания, как, наверное, ни на какой другой. Новогодних банкетов из разряда "разгуляй" становится все меньше.

Фото: iStock
Кто любит работать в новогодние праздники

Зато доставка новогодних блюд набирает обороты.

- Наш ресторан занимается этим уже второй год. Услуга оказалась востребованной: на дом еду заказывают даже чаще, чем в офисы. Средний чек - около 5 тысяч рублей. В основном в ходу блюда на большую компанию: запеченный цыпленок, утка, гусь, буженина с гарнирами. И, конечно, салаты. На выбор у нас более десяти позиций, но пользуется спросом классика: оливье, селедка под шубой. Меню утверждаем за пять дней, привозим 31 декабря до 16 часов, - рассказывает Роман К., менеджер одного из екатеринбургских ресторанов.

Цифры

Немного арифметики. Цены на традиционные салаты из ресторана варьируются от 900 до 1200 рублей за килограмм, тогда как, по данным Росстата, в этом году "тазик" самодельного оливье (около двух килограммов) обойдется россиянам в 326,5 рубля. Праздничный гусь по прайсам кейтеринга стоит около двух тысяч рублей за килограмм, то есть за целую птицу сумма будет втрое больше. На рынке цена гуся начинается от 300 рублей, но даже с учетом стоимости специй, гарнира и других сопутствующих продуктов, стоимость несопоставима с ресторанной. Вопрос больше в мастерстве: сложное блюдо легко испортить, если нет умения и профессиональной духовки. А еще в экономии времени. Стоит ли оно таких денег, каждый решает сам. Ведь для кого-то хлопоты на кухне 31 декабря - добрая семейная традиция, а не обуза.

Экономика Бизнес Малый бизнес Экономика Товары и цены Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Новый год

Главное сегодня

В Госдуме рассказали о размере и целях "новогоднего капитала" пенсионера
Выросло число пострадавших при аварии с вертолетом в Красноярском крае
Захарова: Тезис о недопустимости переписывания истории не приняли в Польше
Опубликовано видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту
Глава Минпромторга: Компании Apple невыгоден уход из России