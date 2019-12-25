Подарки куплены, гости приглашены, елка наряжена. До Нового года считанные дни. Однако мысль, что придется провести целый день у плиты, с каждым годом радует все меньше, особенно когда 31 декабря - рабочий день. Но если для кого-то вопрос происхождения блюд принципиален - только самодельные, то другие предпочли бы заказать еду и расслабиться. Но реально ли это в новогоднюю ночь?

Например, кейтеринг - выездное обслуживание праздников. В основном такие фирмы организуют питание на различных мероприятиях, но в мегаполисах они давно уже предлагают свои услуги и физическим лицам. Причина, по которой "стол под ключ" организуют не только специализированные фирмы, но и обычные рестораны, проста: мест на всех желающих в праздники не хватает. А еда навынос еще и рентабельнее: не нужно тратиться на оплату труда официантов и посудомоек. Повар приготовил и упаковал заказ, курьер его отвез. Вариант с доставкой на дом выгоден и для заведений с невысокой проходимостью. К тому же раньше рестораны под Новый год активно зарабатывали на проведении корпоративов, а сейчас, по словам экспертов, спрос на такую услугу значительно снизился.

Режим экономии сказывается на сфере питания: новогодних банкетов из разряда "разгуляй" становится все меньше

- По опыту скажу, что примерно 20 процентов предприятий, которые могли бы работать в новогоднюю ночь, просто закрываются. Они понимают, что рынок плотный, обойдутся и без них. В основном это кафе, которые находятся вне удобной транспортной логистики, - поясняет Вера Соловьева, директор института торговли, пищевых технологий и сервиса УрГЭУ. - Уже три года подряд сокращается количество больших и дорогих корпоративных мероприятий. Режим экономии сказывается на сфере питания, как, наверное, ни на какой другой. Новогодних банкетов из разряда "разгуляй" становится все меньше.

Зато доставка новогодних блюд набирает обороты.

- Наш ресторан занимается этим уже второй год. Услуга оказалась востребованной: на дом еду заказывают даже чаще, чем в офисы. Средний чек - около 5 тысяч рублей. В основном в ходу блюда на большую компанию: запеченный цыпленок, утка, гусь, буженина с гарнирами. И, конечно, салаты. На выбор у нас более десяти позиций, но пользуется спросом классика: оливье, селедка под шубой. Меню утверждаем за пять дней, привозим 31 декабря до 16 часов, - рассказывает Роман К., менеджер одного из екатеринбургских ресторанов.

Цифры

Немного арифметики. Цены на традиционные салаты из ресторана варьируются от 900 до 1200 рублей за килограмм, тогда как, по данным Росстата, в этом году "тазик" самодельного оливье (около двух килограммов) обойдется россиянам в 326,5 рубля. Праздничный гусь по прайсам кейтеринга стоит около двух тысяч рублей за килограмм, то есть за целую птицу сумма будет втрое больше. На рынке цена гуся начинается от 300 рублей, но даже с учетом стоимости специй, гарнира и других сопутствующих продуктов, стоимость несопоставима с ресторанной. Вопрос больше в мастерстве: сложное блюдо легко испортить, если нет умения и профессиональной духовки. А еще в экономии времени. Стоит ли оно таких денег, каждый решает сам. Ведь для кого-то хлопоты на кухне 31 декабря - добрая семейная традиция, а не обуза.