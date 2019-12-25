Общественные обсуждения проекта длились более двух месяцев, всего поступило свыше 2,5 тысячи предложений. Жители города, урбанисты, экологи, застройщики повели себя очень активно. Осилить 700 страниц пояснительной записки плюс 25 карт и кучу других сопутствующих файлов не каждому по силам. По сути, администрация представила свое видение развития города до 2035 года: где появятся новые дороги и развязки, сколько построят жилья, детсадов и школ, каким будет общественный транспорт и т.п.
По словам главы Екатеринбурга Александра Высокинского, перед мастерской генплана была поставлена четкая задача - разработать такой документ, который будет синхронизирован со стратегией социально-экономического развития города.
- Мы в корне поменяли методологию и вынесли на общественные обсуждения градостроительную политику в целом. Все стратегии в стране создаются по отраслевому принципу. Но, когда речь заходит о качестве жизни людей, мы имеем в виду совокупность отраслевых проектов на территории. Именно поэтому мы приступили к разработке стратегий на уровне микрорайонов. До сих пор города-миллионники не опускались на этот уровень планирования, - подчеркнул мэр.
Всего выделено 57 планировочных районов с населением 200-300 тысяч человек. По каждому сделан анализ возможных изменений. Например, рождаемость порой отличается кратно, скажем, в Академическом она очень высокая. С другой стороны, в этом районе могут строить по 300 тысяч квадратных метров в год, но резервы продаж - 100-150 тысяч: люди часто не хотят переезжать из района, где выросли, где живут друзья, родители. На территориях старой застройки свои проблемы - скажем, заставленные машинами дворы.
Если верить прогнозу, через 16 лет население мегаполиса достигнет 1,7 миллиона человек. У города два пути: расти вширь либо ввысь, снося частный сектор, ветхие 2-3-этажки и увеличивая плотность застройки. Опыт и того, и другого имеется, но мэрия соглашается на редевелопмент неохотно: сложно обеспечить достаточное количество мест приложения труда. Другими словами, есть риск получить очередной "спальник" с ежедневной миграцией населения на работу и обратно. У проектов комплексного освоения территорий другая проблема: на каждый возводимый квадратный метр жилья городской бюджет должен потратить 10 000 рублей на социальную и дорожную инфраструктуру. Денег не хватает, поэтому ввод соцобъектов на годы отстает от ввода домов.
- Конечно, невозможно на 20 лет вперед прогнозировать потребность в школах и детсадах. Нужно искать законодательный механизм, который позволит вносить изменения в генплан и подстраиваться под текущую ситуацию. Нет задачи сделать как можно больше зон перспективной застройки, - говорит замглавы города по вопросам капстроительства Алексей Бирюлин.
Застройщики восприняли новый подход неоднозначно. Среди основных претензий: зачем генплан до 2035 года, когда срок действующего истекает только в 2025-м? Согласно Градкодексу такой документ утверждается на 20 лет, а здесь горизонт на пять лет меньше, к тому же объемы жилья дифференцированы и привязаны к вводу "социалки", что ограничивает возможности для долгосрочного планирования бизнеса. Кроме того, девелоперам не понравилось, что генплан повторяет правила землепользования и застройки в части градации жилых зон: чтобы изменить назначение той или иной зоны, придется исправлять оба документа, процесс затянется на 1,5-2 года и затормозит оборот земли.
- Мне говорят: "Ты зачем переделил рынок? Теперь у одних будут продажи, у других нет". Спорим, но договариваемся, - признался Александр Высокинский. - Проект, помимо общественного обсуждения, должен пройти экспертный анализ, юридическую проверку. Принципы, заложенные в нем, должны удовлетворять требованиям следующих поколений горожан, а также способствовать тому, чтобы Екатеринбург стал городом, который отвечает всем международным стандартам комфорта.
Такое масштабное и острое общественное обсуждение генплана в столице Урала состоялось впервые. И, пожалуй, дало более быструю и честную обратную связь, чем кулуарные дискуссии на профильных комиссиях. В каких-то вопросах власти уже пошли навстречу бизнесу, проект пересмотрели. Договорились привлечь к обсуждению ведущих архитекторов Екатеринбурга и соседних муниципалитетов. Вероятно, новая редакция документа будет опубликована в первом квартале 2020 года.
Александр Антонов, член совета по градостроительству Союза архитекторов России:
- Изменения в градостроительное законодательство назрели, потому что цель уже не упорядочить ситуацию, а развиваться. В июне 2019-го мы отправили предложения в правительство РФ, смысл которых - скоординировать территориальное и стратегическое планирование, систематизировать процедуру внесения изменений в генпланы. К примеру, в Калининграде правки в этот документ вносились за два года 16 раз, а в Краснодаре - 600! Надо выделять предварительную стадию разработки генплана, привлекать население к обсуждению, когда документ еще не принят. Вообще, опыт Екатеринбурга - один из самых правильных.
По итогам заседания президиума Госсовета 12 февраля было поручено предоставить отдельным субъектам РФ в порядке эксперимента полномочия принимать нормативные акты по градостроительной деятельности. К сожалению, этот механизм пока не заработал, а он очень нужен, чтобы тестировать прогрессивные подходы.