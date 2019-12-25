Живут среди нас такие товарищи, которые весь год ничем от прочих не отличаются, но за пару недель до наступления Нового года у них начинается раздвоение личности. Они прилаживают парик и бороду, надевают кафтан, валенки и рукавицы, берут в руки посох - и уходят в сказку. Метель ли за окном или слякоть (декабрь теперь непредсказуем, как апрель), они, слишком тепло одетые, ходят по квартирам, детским дошкольным учреждениям и солидным офисам и буквально заставляют всех поверить в чудеса и в то, что желания сбываются. Они - профессиональные Деды Морозы.

Актер и режиссер Сергей Мажаров - один из таких. Впервые он примерил на себя роль новогоднего дедушки, учась в десятом классе, на школьной елке для начальных классов. Как участник школьной самодеятельности и член районного и городского пионерских штабов он подошел к делу ответственно, и профессия приняла его с распростертыми объятиями раз и навсегда. Потом Сергей даже экзамен сдал на уровень владения дедморозовскими навыками: поздравил друзей шестилетнего сына, и сын папу не узнал. Дочь, правда, что-то такое заподозрила: она уже школьница была, а это возраст временной потери веры в волшебников.

Как Дед Мороз со стажем и большим жизненным опытом Сергей считает, что именно младшие детсадовцы - самая благодарная аудитория.

- Главное - их не напугать, - улыбается он. - Говорю почти шепотом, не делаю резких движений, главную партию ведет Снегурочка. А моя задача - тихо сидеть, ждать, когда самые смелые заберутся ко мне на колени, чтобы сфотографироваться. В старших группах они посмелее делаются, потому что Дедушка для них еще непререкаемый авторитет.

В школах работать гораздо сложнее, не очень любят это Деды Морозы, потому что некоторые циничные младшеклассники норовят укрепить свои лидерские позиции за счет пришлого деда: то за бороду дернут, то толкнут. Однажды Мажаров не выдержал, отловил одного такого активного и провел беседу.

- Вот ты, - говорю, - вырастешь, и одноклассники твои вырастут, и будут у вас свои дети. И поверь мне, вы все захотите, чтобы ваши дети верили в чудеса и в Деда Мороза…

Увлеченный картиной будущей жизни, парень больше не мешал.

А со взрослыми, как и с детсадовцами, проблем нет: к ним уже вернулась непоколебимая вера в то, что Новый год непременно принесет радость. Они откровенно хохочут над шутками и рвутся принять участие в конкурсах. Дамы особенно любят, когда Дед Мороз приходит один и уже на месте себе Снегурочку выбирает: каждая уверена в своей неотразимости, а когда мудрый дед предпочитает опыт молодости, никто не остается в обиде.

В последнее время, кстати, пошла мода вместо отечественного Деда Мороза заказывать не нашего Санта-Клауса. Что интересно, к Санте и отношение другое: шуток ждут попроще, поведения нецеремонного, спеть-сплясать тоже приветствуется. А бывает, народ не настроен веселиться. Может, премию не выплатили по итогам года, может, сокращения ждут. Тогда как?

У взрослых уже вернулась вера в то, что Новый год непременно принесет радость

- Отрабатываем свое время и уходим, - говорит Мажаров. - У нас нет задачи переломить настроение аудитории, мы не аниматоры. Мы все-таки сказочные волшебники.

А если у самого волшебника настроения нет шутить и веселиться, тогда как? Или это пятый корпоратив за день?

- Не имеет никакого значения. Засунь свои проблемы… и работай, делай людям праздник. А потом сиди, дальше переживай.

На самом деле и у Деда Мороза случаются непростые встречи. Как-то после праздника во дворе к Сергею подошла бабушка и попросила подняться в квартиру, поздравить пятилетнюю внучку. Разумеется, согласился.

- Только о родителях не спрашивайте. Погибли недавно. Я ей не говорю.

- Дедушка, а можно ты подарок заберешь, а вместо этого ко мне папа с мамой придут? - попросила девочка.

А еще был Новый год в детском онкоцентре, пригласили волонтеры. Дети как дети, радуются празднику и подаркам. Только рядом с каждым - мама с капельницей. И конкурсов им нельзя, и игр. Девочка-волонтер, отплясав и отулыбавшись, потом долго рыдала.

- Но, если меня позовут еще раз, пойду обязательно! - признался Дедушка.

Есть ли у самого Сергея новогодняя мечта? Конечно, и еще какая - снять игровой фильм про Деда Мороза. Про то, как обычный офисный труженик на спор решил денек побыть новогодним волшебником и что из этого вышло. Есть сценарий с рабочим названием "Здравствуй, Дедушка Мороз!", отснята часть материала, есть команда… но денег катастрофически не хватает, кино - дело затратное, а Деды Морозы - люди волшебные, но небогатые. Остается надеяться на чудо. А чудеса под Новый год точно случаются.