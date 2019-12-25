Корреспонденты "Российской газеты" выяснили, какие новые региональные законы, вступающие в силу в 2020 году, облегчат жизнь бизнесу.

Сам себе работодатель

Сначала о федеральной инициативе, которая коснется пяти из шести субъектов УрФО, кроме Курганской области: с будущего года еще в 19 российских регионах вводится специальный налоговый режим для самозанятых (в уходящем году в эксперименте участвовали четыре субъекта).

Теперь уральцы, оказывающие услуги без привлечения наемных работников и зарабатывающие до 2,4 миллиона рублей в год, смогут уплачивать так называемый налог на профессиональный доход по льготной ставке: четыре процента при работе с физлицами и шесть - при обслуживании юридических лиц. Для регистрации в качестве самозанятого достаточно воспользоваться бесплатным мобильным приложением "Мой налог" или веб-кабинетом на сайте ФНС России. Как пояснили в налоговых органах, самозанятые граждане освобождаются от подачи налоговой декларации и применения кассовых аппаратов, а все их операции не облагаются НДС и НДФЛ. Мобильное приложение в автоматическом режиме формирует чеки для клиентов и направляет информацию о продажах в налоговый орган. Затем по итогам месяца рассчитывается сумма налога, которая с согласия самозанятого может быть списана с банковского счета или оплачена самостоятельно. Кроме того, участники эксперимента имеют право на налоговый вычет в размере 10 тысяч рублей, который можно использовать для снижения

размера налога.

Работа в правовом поле открывает для самозанятых новые возможности: теперь они смогут официально подтвердить доход, чтобы получить кредит или визу для поездки за границу, отмечают налоговые специалисты.

Тату под ноль

В Челябинской области законодатели пошли дальше и освободили от налогов всех начинающих предпринимателей, работающих по патентам. Нулевая ставка дополнительно введена для 57 видов деятельности, начиная с охоты и рыболовства, социальных и медицинских услуг и заканчивая музейной и экскурсионной деятельностью, стиркой и глажкой белья и даже услугами пирсинга и татуажа.

Для организаций и крепких ИП, у которых объектом налогообложения являются доходы за вычетом расходов, налог уменьшен с 15 до 10 процентов, а для налогоплательщиков, осуществляющих приоритетные виды деятельности - до семи.

Снижение налогового бремени до трех процентов ожидается для бизнеса, занимающегося утилизацией отходов и ликвидацией последствий загрязнений, а также предоставлением туристам услуг краткосрочного проживания, научными исследованиями и народными художественными промыслами, розничной торговлей лекарственными препаратами в аптеках, обувью и изделиями из меха - в специализированных магазинах. А для социальных предпринимателей налоговая ставка снижена до одного процента.

С учетом вычета

На Среднем Урале вступит в силу несколько десятков законов, касающихся предпринимателей, правда, в основном это не новеллы, а поправки - региональные акты приведены в соответствие с федеральными. Что, впрочем, не снижает их важности.

Например, закон о применении инвестиционного налогового вычета позволит сэкономить до 90 процентов от суммы капитальных вложений. Нормативный акт стоит изучить внимательно, ведь он будет работать как минимум до конца 2027 года, что, по мнению экспертов, позволит бизнесу планировать вложения с учетом возможного вычета. В результате в регионе должен произойти рост инвестиций, например, льготы помогут сформировать условия для создания под Нижним Тагилом туристско-рекреационного кластера "Гора Белая".

Работа в правовом поле открывает для самозанятых новые возможности

С 2020 года для отдельных категорий налогоплательщиков установлены дополнительные условия применения пониженных налоговых ставок и льгот, например, по уплате налога на имущество организаций. Так, право на получение льгот получат лишь компании, выплачивающие белую зарплату работникам: она не должна быть меньше размера номинальной начисленной зарплаты в целом по экономике РФ.

Тем микропредпринимателям, кто работает по патенту или планирует перейти на такой вид налогообложения, также стоит изучить региональный закон, скорректированный в соответствии с поправками в Налоговый кодекс РФ. В документе перечислены все 83 вида деятельности, которые можно вести по патенту, размер возможного годового дохода, исходя из которого рассчитывается стоимость патента, и т.д.

Уральские аграрии ждут "своего" закона, которым вносятся изменения в правила господдержки АПК. Ряд положений начал действовать год назад, в 2020-м году закон заработает полностью. Документ уточняет понятие "сельскохозяйственный товаропроизводитель" и предусматривает меры господдержки научным и образовательным организациям, которые параллельно с исследованиями и обучением также производят и перерабатывают сельхозпродукцию. В законе также есть перечень приоритетных направлений АПК Свердловской области.

Изменения в закон о развитии малого и среднего бизнеса касаются поддержки социальных предпринимателей. Вообще-то она федеральная, но может осуществляться и за счет средств областного бюджета.

Отразится на ведении бизнеса (прежде всего это важно для девелоперов и застройщиков) и изменение закона о перераспределении полномочий по распоряжению неразграниченными земельными участками между Екатеринбургом и органами госвласти Свердловской области. Нормативный акт вновь закрепил эти полномочия за регионом.

Микрозаймы на мини-проекты

В Курганской области впервые год начнется со снижения тарифов: по данным регионального департамента государственного регулирования цен и тарифов, стоимость тепловой энергии уменьшится почти на три процента, холодная вода подешевеет на шесть.

Зато предельный размер социального налогового вычета по налогу на доходы физлиц увеличен с 25 до 30 процентов. Его могут получить налогоплательщики, которые делают пожертвования бюджетным учреждениям культуры - обычно благотворительностью занимаются крупные промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Региональный закон вступит в силу с 1 января.

От налогообложения на три года освобождается имущество, созданное в процессе реализации регионального инвестпроекта

Важно также, что с Нового года в Курганской области для субъектов малого и среднего предпринимательства запускается целый ряд мини-проектов, предусматривающих льготное кредитование - микрозаем до трех миллионов рублей на 36 месяцев под три или пять процентов годовых. Например, "Мини-завод-Строительство" предполагает кредит на возведение объектов недвижимости для бизнеса, "Мини-завод-Оборудование" - на их оснащение, "МикроIT" - на покупку компьютеров и т.д.

Господдержка снова вырастет

В Тюменской области в 2020 году на поддержку предпринимательства будет направлено около 200 миллионов рублей, в последующие пять лет - еще миллиард. 85 процентов финансирования программы обеспечит региональная казна. За шесть лет в секторе малого и среднего бизнеса предстоит создать свыше 40 тысяч новых рабочих мест.

Развитие бизнеса - один из приоритетов региональных властей. По данным департамента инвестиционной политики, в нынешнем десятилетии около 1500 субъектов МСБ воспользовались различными инструментами господдержки. Например, чтобы сделать предельно доступным лизинг оборудования и техники, тюменское правительство приняло решение о субсидировании, достаточном для снижения ставки до пяти процентов. С этой целью в бюджете зарезервировано 50 миллионов рублей, но при необходимости сумма будет увеличена. Еще в декабре 2019-го в регионе запущена программа льготного лизинга для компаний, у которых нет возможности выплачивать аванс при заключении договора. Ставка для покупки отечественной техники - шесть процентов, для импортной - восемь. Инвестагентство Тюменской области готово выступить поручителем, неся обязательства в размере не менее 30 процентов от стоимости предмета лизинга.

Все для инвесторов

В Югре в 2020 году будет запущен новый механизм стимулирования инвестиционной активности - принят закон о региональных инвестиционных проектах. Как рассказал "РГ" заместитель губернатора Николай Милькис, главное преимущество для их участников в том, что они смогут воспользоваться льготной ставкой налога на прибыль. В федеральный бюджет можно будет не платить ни копейки, а в региональный - 10 процентов. Кроме того, от налогообложения на три года освобождается и имущество, созданное в процессе реализации проекта.

По предварительной оценке, в результате принятия закона в 2020 году число участников региональных инвестиционных проектов вырастет на полсотни, а общий объем инвестиций достигнет трех миллиардов рублей.

Как сообщили в правительстве региона, в 2019 году в Югру привлечено свыше 939 миллиардов рублей. Рост инвестиций по итогам года превысит 17 миллиардов, а валовый региональный продукт преодолеет планку в четыре триллиона рублей.

Оленеводы в плюсе

На Ямале с Нового года в два раза повышается закупочная цена оленины - до 450 рублей за килограмм мяса первой категории. Сумма будет складываться из выручки, полученной на убойном комплексе (минимум 170 рублей), и субсидии, которая достигнет 280 рублей. При этом для потребителя цена ямальской оленины не изменится, подчеркивает замдиректора регионального департамента АПК Александр Земских.

- Решение продиктовано главным образом стремлением повысить доходы оленеводов, - комментирует новацию ведущий научный сотрудник сектора регионоведения Научного центра изучения Арктики Геннадий Деттер. - Сейчас средняя зарплата оленеводов одна из самых низких в регионе - 33 тысячи рублей. Правда, есть опасение, что увеличение закупочной цены мяса приведет к еще большему росту оленьего стада, что усугубит проблему нехватки пастбищ.

Впрочем, не исключено, что оленеводы, напротив, начнут сдавать мясо по новым ценам куда активнее, чем раньше, и в результате сократят поголовье.

Еще одно важное решение - выплачивать бюджетникам северную надбавку к заработной плате уже с первого дня работы в округе. Раньше, чтобы получить положенные 80 процентов прибавки - коэффициент за работу в крайне сложных климатических условиях, требовался северный стаж (около пяти лет). Отменить его решено из-за острого дефицита специалистов в регионе, особенно врачей. Сегодня в ЯНАО не хватает 560 медицинских работников. С учетом "северных" доктор сможет зарабатывать 180-200 тысяч рублей в месяц.