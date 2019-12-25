Известие о доставке солидной партии тюменского льда в Киров для строительства новогоднего городка ошеломило. Города разделяют 1200 километров шоссейной дороги, неужели ближе не нашли? Другая поразительная новость: якобы тюменский лед настолько хорош, что конкурентов ему мало, и в декабре он способен стать ходовым товаром на внутреннем рынке. С трудом верится, но допустим. Коли так, то отчего бы в следующем году не поставить бизнес на поток, наладив массовую продажу? В поисках ответов на вопросы открыл для себя немало удивительного, интригующего и даже забавного.

Ледяные скульптурные композиции с горками, лабиринтами и прочими "холодными" забавами для детворы представляются нам непременным атрибутом любого зимнего российского города. Казалось бы, построить их - дело немудреное. Однако климатическая революция вносит свои коррективы, особенно в европейской зоне страны. Ощущается нехватка сырья, мощные волны тепла портят работы резчиков. В Самаре, к примеру, решили было вообще обойтись без ледового городка. И все-таки немного льда завезли (опять же из Тюмени, за 1300 километров!), чтобы на главной площади изготовить изящные прозрачные бортики для семи елок.

А вот муниципалитет Кирова с традицией порывать не желает, несмотря на капризы погоды. Они случаются систематически. Так, за неделю до наступления 2015 года ледовый городок на Театральной площади частично растаял, обнажились деревянные остовы сказочных фигур. Да и нынче городок здесь начинали строить в лужах, а завершали на этой неделе - под дождем. В начале декабря, глядя на складированные на площади ледяные блоки, горожане делились в соцсетях опасениями за судьбу городка и выделенных на него бюджетных средств. Подрядчик успокаивал: лед, мол, обладает высокой плотностью, при температуре чуть выше нуля не растает, мало того, такой обрабатывать даже проще.

На строительный материал из Западной Сибири на Вятке перешли еще в декабре 2017-го. Раньше привозили из северных районов области, из Пермского края. Однако качество льда не устраивало - грязноватый. Кто-то в мутной толще разглядел даже рыбок. Заготовители же сетуют и на недостаточную толщину - порой не намерзает и 20 сантиметров.

Лед нужной кондиции - прозрачный, однородный, толстый - добыт в окрестностях сибирского города. Где именно, достоверных сведений нет, что вызывает улыбку: в официальных и неофициальных источниках Кирова прошла даже информация о неких специально созданных под Тюменью "условиях для выращивания льда". Заготовлен материал в изрядном объеме - 700 кубометров. Для сравнения: для создания ледового городка в центре Тюмени, на Цветном бульваре, потребовалось вдвое меньше. Дотошные тюменцы, заинтригованные спросом на их "фирменный" лед, сравнили стоимость двух городков, благо это не тайна, и изумились: в Кирове - почти 14 миллионов рублей, в родном городе - около пяти. За морем телушка полушка, да рубль перевоз? Кировские СМИ тоже озадачились: "Как понимать столь огромную разницу?"

Дотошные тюменцы сравнили стоимость ледовых городков и изумились: в Кирове - почти 14 миллионов рублей, в родном городе - около пяти

В мэрии столицы вятского края поспешили разъяснить, что ошибочно сопоставлять две цифры, не зная специфику и объем работ. По словам представителя департамента городского хозяйства Кирова Дмитрия Печенкина, на покупку, доставку льда, изготовление ледяных конструкций ушло 5372 тысячи рублей. Большая часть сметы - на установку елки, заливку катков, световое оформление и прочие технические операции. Подрядчик один - индивидуальный предприниматель.

Что ж, если опять сравнивать с Цветным бульваром, то тут монтаж 28-метровой елки весом под 90 тонн проходит по отдельному контракту, и только он измеряется миллионами рублей. Вообще искусственные "лесные красавицы" обходятся в копеечку. Главная елка города в комплекте с шатровой иллюминацией - она украшает площадь имени 400-летия Тюмени - в позапрошлом году приобретена за 8,2 миллиона.

Сравнил стоимость и условия контрактов на сооружение ледовых городков в нескольких городах Уральского округа. Внимание привлек Миасс. Здесь практически готовы три ледовых комплекса - большой у здания горадминистрации, поменьше - в Машгородке, еще скромнее - на стадионе "Южный". Одна ель искусственная, две - живые. Все работы, включая итоговый демонтаж конструкций, - в одном подряде. Стартовая стоимость составляла 2,7 миллиона рублей, участники конкурса сбили ее до 2,13 миллиона. Добыть лед в окруженном озерами Миассе не проблема. Заготовлено около 400 тонн, выпиленные с поверхности водоема блоки - по 700 килограммов и больше. Требования заказчика - "однородный, прозрачный, без вкраплений мусора, ила, травы" - соблюдены.

В Тюмени в прошлом году лед толщиной от 20 до 40 сантиметров везли с Андреевского озера. Нынче материал для создания двух десятков композиций, включая ледовый дворец, напилили на одном из карьеров. Лед отменный, на свету отшлифованные элементы скульптур будто хрустальные. Правда, кое-где и тут вмерзшие рыбки встречаются.

- Да, повезло нам, погода удружила: лед из карьера безупречный. Хотя длительных морозов не было и оттепелей хватало, до 30 сантиметров дорос. Нарезали плитами размером два метра на метр, доставляли на площадку машинами, оснащенными погрузчиками-манипуляторами, - рассказывает руководитель проекта строительства городка по сказке Ершова "Конек-Горбунок" Александр Лямзин.

Он уже восемь лет занимается этим делом, мотаясь в "жаркий" сезон по городам Ямала и Тюменской области, материал видел всякий.

- В Лабытнангах как-то лед на две трети толщины был грязным, а в Тазовском - вообще с черным оттенком. Для Губкинского сейчас ребята городок делают: тамошний лед значительно уступает тюменскому. В одном и том же месте лед может быть приличным, а через год - плохим, к примеру пузыристым, в принципе негодным для использования… Что касается тепла, то толстый плотный лед ему сразу не поддается, но работать с этим материалом все же лучше в мороз, когда вода быстро и надежно "цементирует" блоки при их стыковке, - рассказывает мастер.

Ну а реально ли искусственно вырастить лед нужных параметров в необходимом для полноценного городка объеме? Оказывается, да. Только себестоимость продукта будет зашкаливать, предупреждает Лямзин.