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25.12.2019 09:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Стимул для врача

Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 292(8050)
Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков обещал увеличить выплату медицинским работникам, которые отправляются на работу в отдаленные города и села. Об этом он рассказал на заседании Общественной палаты региона.
Выплаты земским докторам освободят от налога

По словам Цветкова, сумма вознаграждения фельдшерам повысится до 800 тысяч рублей, сейчас она составляет полмиллиона. Врачи получат не один, а полтора миллиона рублей подъемных. С какого срока стартуют нововведения, пока неясно. Но Андрей Цветков считает, что необходимы новые стимулы для привлечения медиков в отдаленные территории. Сейчас в медучреждениях Среднего Урала не хватает более тысячи врачей. Большинство вакансий- в глубинке. В некоторых сельских ФАПах доктора не могут дождаться несколько лет.

По мнению главы ведомства, власти городов и поселений сами могут назначать медикам "местные премии". Например, депутаты самого северного в области города Ивделя приняли решение выплачивать дополнительный миллион рублей приезжающим специалистам.

Общество Здоровье Экономика Работа Занятость Экономика Работа Зарплата Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Медицина и здоровое питание

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