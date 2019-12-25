Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков обещал увеличить выплату медицинским работникам, которые отправляются на работу в отдаленные города и села. Об этом он рассказал на заседании Общественной палаты региона.

По словам Цветкова, сумма вознаграждения фельдшерам повысится до 800 тысяч рублей, сейчас она составляет полмиллиона. Врачи получат не один, а полтора миллиона рублей подъемных. С какого срока стартуют нововведения, пока неясно. Но Андрей Цветков считает, что необходимы новые стимулы для привлечения медиков в отдаленные территории. Сейчас в медучреждениях Среднего Урала не хватает более тысячи врачей. Большинство вакансий- в глубинке. В некоторых сельских ФАПах доктора не могут дождаться несколько лет.

По мнению главы ведомства, власти городов и поселений сами могут назначать медикам "местные премии". Например, депутаты самого северного в области города Ивделя приняли решение выплачивать дополнительный миллион рублей приезжающим специалистам.