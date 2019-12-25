Новости

Русский музей оштрафовали за протечки в потолке 15:00
Lada Granta стала бестселлером в Европе 15:00
В уголовном деле главы Туапсе появился эпизод о крупной взятке 14:53
Кабмин увеличил выплаты за медали крупнейших международных соревнований 14:46
В Екатеринбурге школьник напал на учительницу с молотком 14:44
В Крыму за 2019 год зафиксировали почти 500 выбросов дельфинов 14:42
В Великом Новгороде подростка убили после отказа полицейских его искать 14:30
Шоураннер "Ведьмака" ответила Марку Хэмиллу по поводу роли Весемира 14:30
Птиц, которых отобрали у петербургских фотографов, выпустят на волю 14:24
На Урале завели дело о массовом отравлении в детсаду 14:20
В Казани пассажиры почти сутки не могут улететь в Череповец 14:19
Названы лучшие двигатели 2020 года 14:16
В Крыму назвали неадекватной реакцию Киева на первый поезд на полуостров 14:14
Испания намерена объявить тендер на покупку тысячи бронемашин 14:12
Раскрыта 150-летняя тайна "загадочного гоминоида" 14:12
Более 183 тысяч москвичей обратились в "Мою работу" в 2019 году 14:11
В Башкирии мошенники от имени властей просят деньги у предприятий 14:07
На Урале написали самое длинное письмо Деду Морозу 14:05
В Выборге на гидрографическом катамаране подняли Андреевский флаг 14:04
В Петербурге пассажир автобуса расстрелял безбилетника 13:57
Песков назвал большим достижением согласование "дорожных карт" России и Беларуси 13:57
"Крузенштерн" зашел в первый порт трансатлантического плавания 13:55
Психолог дала советы по "мягкому" избавлению от стресса 13:45
Стало известно, как будет работать метро в Петербурге в новогоднюю ночь 13:44
Белорусская таможня пополнила годовой бюджет на $4,2 млрд 13:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Верховный суд приравнял к взятке расплату услугами и электронными деньгами
Верховный суд приравнял к взятке расплату услугами и электронными деньгами
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
25.12.2019 14:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Урале написали самое длинное письмо Деду Морозу

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Фото: пресс-служба УФПС по Челябинской области Фото: пресс-служба УФПС по Челябинской области
Фото: пресс-служба УФПС по Челябинской области

Челябинцы написали самое длинное письмо, когда-либо адресованное Деду Морозу. В Великий Устюг отправлено послание длиной 112 метров и 66 сантиметров, авторами которого стали жители одного из новых микрорайонов города, сообщили "РГ" в УФПС региона.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Дед Мороз рассказал о буднях своей профессии

Акция "Самое длинное письмо Деду Морозу" стартовала в жилом комплексе в декабре. Чтобы принять в ней участие, достаточно было нарисовать или написать послание на обычном альбомном листе. Затем все рисунки и письма соединили в единое послание.

Первыми откликнулись воспитанники детских садов, образовательного центра и филиала Дворца пионеров и школьников. А всего авторами новогоднего рекорда стали 300 челябинцев, младшим из которых еще не исполнилось и года, а старшим давно перевалило за шестьдесят.

- Я загадала желание, чтобы все дети Земли, их родители, бабушки и дедушки были здоровы и счастливы", - пояснила 85-летняя участница акции Тамара Алексеевна Андронова

- Ежегодно в резиденцию Деда Мороза направляются тысячи новогодних посланий, - рассказал заместитель директора регионального управления Почты России Игорь Мурзин. - Письма, написанные детской рукой и адресованные зимнему волшебнику, всегда яркие и эмоциональные. Но, как правило, они все-таки небольшого размера. Такое длинное письмо Почта России еще не доставляла. Но мы с удовольствием поможем челябинцам установить своеобразный новогодний рекорд.

Отметим, что до сих пор самое длинное письмо, которое получал Дед Мороз, равнялось 15 метрам. Его прислали школьники из Амурской области. Участники акции очень надеются, что их сюрприз понравится Деду Морозу, и он пришлет им ответ.

Общество Ежедневник Праздники Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск Новый год

Главное сегодня

В Госдуме рассказали о размере и целях "новогоднего капитала" пенсионера
Выросло число пострадавших при аварии с вертолетом в Красноярском крае
Захарова: Тезис о недопустимости переписывания истории не приняли в Польше
Опубликовано видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту
Глава Минпромторга: Компании Apple невыгоден уход из России