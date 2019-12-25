На Урале написали самое длинное письмо Деду Морозу

Челябинцы написали самое длинное письмо, когда-либо адресованное Деду Морозу. В Великий Устюг отправлено послание длиной 112 метров и 66 сантиметров, авторами которого стали жители одного из новых микрорайонов города, сообщили "РГ" в УФПС региона.

Акция "Самое длинное письмо Деду Морозу" стартовала в жилом комплексе в декабре. Чтобы принять в ней участие, достаточно было нарисовать или написать послание на обычном альбомном листе. Затем все рисунки и письма соединили в единое послание.

Первыми откликнулись воспитанники детских садов, образовательного центра и филиала Дворца пионеров и школьников. А всего авторами новогоднего рекорда стали 300 челябинцев, младшим из которых еще не исполнилось и года, а старшим давно перевалило за шестьдесят.

- Я загадала желание, чтобы все дети Земли, их родители, бабушки и дедушки были здоровы и счастливы", - пояснила 85-летняя участница акции Тамара Алексеевна Андронова

- Ежегодно в резиденцию Деда Мороза направляются тысячи новогодних посланий, - рассказал заместитель директора регионального управления Почты России Игорь Мурзин. - Письма, написанные детской рукой и адресованные зимнему волшебнику, всегда яркие и эмоциональные. Но, как правило, они все-таки небольшого размера. Такое длинное письмо Почта России еще не доставляла. Но мы с удовольствием поможем челябинцам установить своеобразный новогодний рекорд.

Отметим, что до сих пор самое длинное письмо, которое получал Дед Мороз, равнялось 15 метрам. Его прислали школьники из Амурской области. Участники акции очень надеются, что их сюрприз понравится Деду Морозу, и он пришлет им ответ.