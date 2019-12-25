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25.12.2019 09:09
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Правосудие в халате и тапочках

Текст: Ольга Штейн (Екатеринбург)
Российская газета - Неделя - Урал № 292(8050)
Оригинальный способ привлечь к ответственности должника придумали приставы районного отдела УФССП России по Свердловской области в Екатеринбурге. Исполнительное производство в отношении алиментщика тянется уже более четырех лет.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- После профилактических бесед он пару месяцев переводит по две-три тысячи рублей алиментов, а потом прекращает - до следующей беседы, - рассказали "РГ" в ведомстве.

Полтора года назад должник даже отбывал десять суток административного ареста, но безрезультатно: вместо того чтобы погасить задолженность, он принес приставам липовую справку о платежах. Обман, разумеется, вскрылся.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Свердловские приставы взыскали с нарушителей ПДД 46 миллионов рублей

Чтобы в очередной раз привлечь горе-отца к ответственности, пристав решила пойти на хитрость. По повесткам он в управление не являлся. Его дом оснащен видеодомофоном: при виде человека в форме алиментщик попросту не открывал дверь. Чтобы добраться до "уклониста", судебный исполнитель надела домашний халат, тапочки, притворилась соседкой снизу и с возгласом "Вы нас топите!" начала звонить в квартиру. Мужчина перепугался и открыл дверь. На должника составили протокол, позже суд снова приговорил его к административному аресту на десять суток.

Автор неординарной идеи - Лариса Чермных. В 2018 году она завоевала звание лучшего в России судебного пристава-исполнителя по взысканию алиментов. Долгами непутевых родителей Лариса занимается уже три года, причем успешно: за время работы на нее не поступило ни одной жалобы. Среди подопечных Чермных не только мужчины, но и женщины: однажды Ларисе удалось вразумить 21-летнюю мать, не желавшую исполнять обязанности по содержанию ребенка. После общения с приставом девушка устроилась на работу.

Между тем

Уральские приставы не первый раз находят нестандартные подходы к должникам. Недавно в Екатеринбурге вычислили алиментщика по объявлению об аренде квартиры. Жилплощадь он сдавал мигрантам. Гастарбайтеры пожаловались приставам на хозяина: "Просит съехать, ищет новых жильцов" - и показали объявление, где владелец предлагал жилье в аренду семье на длительный срок. Пристав под видом потенциального арендатора позвонил по указанному номеру, договорился о встрече, и на должника наконец-то составили протокол за неисполнение решения суда.

А в ноябре представители Федеральной службы исполнения наказаний нашли девушку, скрывавшуюся от назначенных судом обязательных работ. Сотрудники регионального ГУФСИН узнали, что барышня мечтает о карьере модели, от имени модельного агентства пригласили ее на фотосессию, где и задержали.

Экономика Финансы Долги и кредиты Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Полномочия судебных приставов

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