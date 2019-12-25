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25.12.2019 16:24
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Невкусный лот

Почему курганские аграрии неохотно участвуют в торгах
Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 293(8051)
По данным центра закупок и бухгалтерского учета региона, в 2019 году по итогам конкурсных процедур заключено 428 контрактов почти на 45,9 миллиона рублей. В основном закупали молочную, мясную продукцию, рыбу, овощи, бакалею. Общая доля договоров, подписанных с местными поставщиками, - 68 процентов, а вот с производителями - всего 17,1. Последний показатель на заседании аграрного комитета облдумы вызвал у аграриев крайнее недовольство.

- Нужно, чтобы местная продукция в закупках занимала до 80 процентов, - считает руководитель сельхозпредприятия Владимир Алейников. - Иначе зачем нужен центр закупок? Наши производители почему-то не могут зайти в соседние регионы, а к нам все везут свой товар.

По словам директора центра Никиты Усманова, нет разницы, производитель это или реализатор товара, в законе о контрактной системе одна формулировка - поставщик. Заказчику не важно, где и кем произведен товар, главное - это цена.

Главная причина нежелания участвовать в муниципальных закупках - несвоевременный расчет за поставленную продукцию

- Более того, закон не допускает установления преимуществ, ограничений по отношению к участникам закупки исходя из их территориальной принадлежности, - подчеркнул он.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Вместе с тем директор центра закупок отметил, что местные товаропроизводители довольно пассивны, поэтому и конкуренция на торгах невысокая. Например, осенью прошлого года проведено 12 совместных аукционов (когда проходит одна процедура для заключения нескольких контрактов с несколькими заказчиками). Общая начальная (максимальная) цена контрактов превысила 1,5 миллиона рублей. Казалось бы, мероприятия должны были привлечь много желающих, но на деле конкуренции почти не было - максимум два участника на лот.

Чтобы узнать, что мешает местным сельхозпроизводителям участвовать в закупках, провели опрос. Большинство ответило, что у фирмы нет коммерческого интереса из-за низкой начальной цены. Некоторые признались, что не имеют в штате специалистов должной квалификации. Кто-то посетовал на невыгодные условия (частая периодичность поставки, небольшой объем партий), объединение в один лот продуктов разного вида. Руководители сельхозпредприятий и фермеры добавляют еще одну, причем, пожалуй, главную причину нежелания участвовать в муниципальных закупках - несвоевременный расчет за поставленную продукцию. Одному крупному предприятию за молоко бюджет задолжал уже 37 миллионов рублей, более мелким - по 7-8 миллионов.

Между тем

По словам чиновников, для более активного вовлечения местного бизнеса в госзакупки в Курганской области создана информационная система "WEB-Мониторинг", позволяющая просчитать объективную стартовую цену. Кроме того, на согласовании в правительстве находится проект распоряжения об утверждении дорожной карты содействия развитию конкуренции, в котором предусмотрены обучающие мероприятия для потенциальных участников закупок. Планируется продолжить и проведение совместных аукционов, которые более привлекательны для поставщиков: позволяют реализовать более крупные партии товара и обойтись без смешивания различных позиций в одном лоте. Сейчас проводится запрос необходимых объемов закупок продовольствия на 2020 год.

Экономика АПК Экономика Товары и цены Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область

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