С экологией в Свердловской области неважно. Так неважно, что регион стабильно занимает нижние строчки в экологических рейтингах. Самые неблагополучные, конечно, крупные промышленные центры - Екатеринбург, Нижний Тагил. Если почитать отчеты экологов, оказывается, что воздух этих городов опасен даже для механизмов. Неужели на Среднем Урале вообще нельзя жить? Конечно, можно. Ведь область - не только города-заводы, но и бескрайние гектары сельской местности и пригородов, где сохранилась истинная уральская природа, которую не душат трубы металлургических производств и выхлопные газы дорожных заторов.

Один из таких уголков свердловчане прозвали "уральской Швейцарией". Этот оазис расположен в 40 километрах от Екатеринбурга. Речь идет про Сысертский городской округ.

- Возможно, у нас в Сысерти никогда не будет красивой филармонии или огромного конгресс-центра, как в Екатеринбурге. Зато мы можем предложить нечто несравненно более ценное: 90 процентов наших жителей пьют артезианскую воду, в том числе из источников централизованного водоснабжения, значительную часть территории занимают природный парк, сельхозугодья, поля. Наша задача - сохранить лидерство в вопросах экологии: организовать производственные мощности так, чтобы они приносили только пользу, - говорит глава Сысертского ГО Дмитрий Нисковских.

Весной будущего года под Сысертью должен открыться новый цементный завод: производственную площадку для собственных нужд возводит крупный уральский застройщик.

Цемент - один из основных расходных материалов в строительстве. Проблем с ним на рынке нет, но цены застройщиков устраивают не всегда. Производство цемента на собственном предприятии позволит девелоперу сдерживать цену квадратного метра жилья.

- Сегодня строительная отрасль конкурирует за качественный цемент с нефтяной, которая может позволить приобретать его по более высокой стоимости. Собственный цементный завод даст возможность обеспечить себя нужным количеством качественного цемента, контролировать его стоимость, а также не зависеть от сторонних поставщиков, - говорит глава "Атомстройкомплекса" Валерий Ананьев.

Производство такого типа создается с нуля впервые в России за много лет: завод возводят буквально в чистом поле. Обычно подобные предприятия размещают в перестроенных помещениях, оставшихся с советских времен. Проект завода под Сысертью разработал СибНИИпроектцемент - ведущий институт в России, специализирующийся на проектировании предприятий цементной промышленности.

Производство "АСК Цемент" будет эргономично и компактно: площадка всего на восьми гектарах располагается вдалеке от жилой зоны, вплотную примыкая к другому заводу холдинга - "Известь Сысерти". Вместе они образуют тандем по безотходному производству.

На предприятии планируют установить около 40 фильтров, которые очищают воздух на 99,975 процента. Этот воздух может оказаться чище, чем в городе

Известь нужна для изготовления твинблоков и кирпича. Сырьем для нее служит известняк, добываемый на карьерах. Действующий завод использует только крупную фракцию известняка, мелкая оптимальна для производства цемента. На предприятии рассказывают, что уже добытого сырья хватит на четыре-пять лет работы, а разведанных запасов на месторождении - лет на 20.

В радиусе семи километров от площадки расположены собственные карьеры компании, откуда будут доставлять известняк. Железистый шлам и глинистый компонент повезут с карьеров Свердловской области. В основу закладывают мокрый способ производства, оптимальный для такого типа сырья. В использовании воды предусмотрен замкнутый цикл: из карьеров она поступит в работу повторно после очистки.

- Значительная часть производственного процесса будет состоять из переработки ранее накопленных отвалов, образующихся при изготовлении извести, на очень компактной территории, - объясняет Дмитрий Нисковских. - Пройдена государственная экологическая экспертиза, на предприятии устанавливают современное оборудование, связанное с очисткой.

Цемент - натуральный материал, в его состав входят только природные компоненты: глина, гипс, известняк, вода. При производстве не задействованы ни химические реактивы, ни металлы. Единственное, что потенциально может загрязнять окружающую среду, - пыль. Та же самая, что образуется естественным образом при разрушении горных пород. Застройщик обещает: в отличие от старых цементных предприятий, на новом количество пыли будет минимальным, а выбросы в атмосферу почти нулевыми. На предприятии планируют установить около 40 фильтров европейского производства, которые очищают воздух на 99,975 процента. И этот воздух может оказаться чище того, что есть в городе. После фильтрации из трубы завода будет вылетать лишь пар - чистый влажный воздух.

Кстати, фильтры для цементного завода заказывали в Швейцарии - не уральской, а той, что гордо носит статус одной из самых экологически благополучных стран. Контролировать монтаж агрегата на Урал приехал европейский шеф-монтажник. Под его наблюдением пройдет весь процесс сборки, монтажа и запуска фильтра.

Согласно планам, годовой объем производства серого цемента марки ПЦ500D-0 на будущем предприятии - 460 тысяч тонн. В будущем в ассортимент думают включить и белый цемент, используемый, к примеру, при сооружении наливных полов, в отделочных работах, при создании скульптурных элементов. Сегодня единственное существующее в России предприятие по производству белого цемента обеспечивает не более десяти процентов потребностей рынка, остальные 90 процентов везут из-за рубежа - Турции, Бельгии, Египта. Если застройщик воплотит идеи в жизнь, девелоперы смогут чаще использовать отечественный материал, и архитектурных проектов, предполагающих применение именно белого цемента, станет больше.

- Пуск цементного завода даст старт работе кластера современных экопроизводств под Сысертью. Благодаря соседству новой площадки с собственным заводом по изготовлению извести нам удалось запустить схему безотходного производства на обоих предприятиях. Кроме того, мы заложили в проект максимум решений, направленных на экологическую безопасность. Новый завод будет отличаться компактностью, высокой эргономичностью и выгодным местоположением, что позволит потребителям экономить на логистике, - уверен финансовый директор компании "Атомстройкомплекс-Промышленность" Василий Литвинцев.

На сегодняшний день на строительную площадку будущего цементного завода под Сысертью привезли все основное оборудование - это вращающаяся печь, две мельницы, электрофильтр и сепаратор. Идет монтаж здания, где разместится промышленный холодильник. До конца года в главный корпус будущего завода заведут отопление и освещение, и подрядчики смогут перейти на круглосуточный график работы.

Застройщик обещает, что новый завод "АСК Цемент", как и "Известь Сысерти", будет принимать участие в жизни города, выделять средства и строительные материалы для благоустройства Сысерти и расположенного по соседству природного парка "Бажовские места". Кроме того, одновременно с цементным заводом компания возводит газораспределительную станцию. Ее мощностей хватит не только на производственные нужды, но и на газификацию Сысерти и ее окрестностей.

Комментарий

Елена Прыткова, эколог ООО "Санитарно-гигиеническая компания":

- Строящийся завод предназначен для переработки отходов (горных пород) существующего производства. Что лучше: собирать ненужное, а потом куда-нибудь закапывать или перерабатывать? Если современные технологии позволяют в дальнейшем эффективно использовать отходы с минимальным вредом для окружающей среды, эту возможность необходимо использовать. Переработка гораздо экологичнее, чем загрузка старых предприятий.