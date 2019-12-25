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25.12.2019 12:49
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь на Урале

Текст: Юлия Мякишева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

До конца года уральцы могут не бояться сильных морозов. В новогоднюю ночь температура будет комфортной для праздничных гуляний.

- Сейчас теплые атлантические массы закрывают европейскую часть России, достигают Урала и периодически охватывают Западную Сибирь. В то же время северные районы занимает холодный арктический циклон. Такое соседство - отличие нынешнего зимнего сезона. Например, сегодня на севере УрФО ниже тридцати градусов мороза, а на Среднем и Южном Урале практически оттепель, - сказала главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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Это дает почву для колебательных изменений от оттепели до крепких морозов. Синоптик отметила, что период до новогодних каникул довольно длительный, поэтому разница температур по региону будет и в этот период, и чуть позже.

Средний Урал будет находиться в зоне атмосферных фронтов еще три дня, поэтому вероятны осадки в виде мокрого снега. Идут сильные снегопады на севере области, там выпало около тридцати процентов месячной нормы осадков, немного снега будет и в южных районах, а 28 декабря также ожидается сильный снегопад.

- Пока мы находимся в зоне фронта, сильных морозов быть не должно, но холодное ядро - антициклон - пройдет стороной и заденет нас. Поэтому в ближайшие дни температура будет понижаться, самые низкие температуры - на севере и востоке - там будет немного ниже двадцати градусов мороза. В юго-западных районах, в Екатеринбурге - около 10-15 градусов мороза. Ближе к новому году - 29 и 30, осадки прекратятся и похолодает до 22-27 градусов ночью, днем 15-18 градусов, - сказала Шепоренко.

31 декабря температура пойдет на повышение, и вечером в Свердловской области будет минус 7-12 градусов. Примерно также, 9-14 градусов мороза, должно быть и в Челябинской и Курганской областях. 1 января будет от нуля до минус пяти. В эти дни осадков немного, местами небольшой снег, второго числа тоже погода достаточно теплая, но с третьего января будет холодно на севере и в южных районах, примерно 17-22 градусов мороза. К концу новогодних каникул ожидаются сильные снегопады.

Галина Шепоренко также напомнила о рекордах наблюдений. Так, самый сильный мороз был в новогоднюю ночь с 1978 на 1979 год. В Екатеринбурге было -46 градусов, на севере и в горах было -54 градуса. Все это сопровождалось ветром скоростью пять метров в секунду. "Было ужасно холодно, я помню", - отметила она. Самые теплые новогодние ночи пришлись на 1931, 1957, 1977 годы. Тогда температура не опустилась ниже нуля.

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