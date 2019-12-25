Синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь на Урале

До конца года уральцы могут не бояться сильных морозов. В новогоднюю ночь температура будет комфортной для праздничных гуляний.

- Сейчас теплые атлантические массы закрывают европейскую часть России, достигают Урала и периодически охватывают Западную Сибирь. В то же время северные районы занимает холодный арктический циклон. Такое соседство - отличие нынешнего зимнего сезона. Например, сегодня на севере УрФО ниже тридцати градусов мороза, а на Среднем и Южном Урале практически оттепель, - сказала главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.

Это дает почву для колебательных изменений от оттепели до крепких морозов. Синоптик отметила, что период до новогодних каникул довольно длительный, поэтому разница температур по региону будет и в этот период, и чуть позже.

Средний Урал будет находиться в зоне атмосферных фронтов еще три дня, поэтому вероятны осадки в виде мокрого снега. Идут сильные снегопады на севере области, там выпало около тридцати процентов месячной нормы осадков, немного снега будет и в южных районах, а 28 декабря также ожидается сильный снегопад.

- Пока мы находимся в зоне фронта, сильных морозов быть не должно, но холодное ядро - антициклон - пройдет стороной и заденет нас. Поэтому в ближайшие дни температура будет понижаться, самые низкие температуры - на севере и востоке - там будет немного ниже двадцати градусов мороза. В юго-западных районах, в Екатеринбурге - около 10-15 градусов мороза. Ближе к новому году - 29 и 30, осадки прекратятся и похолодает до 22-27 градусов ночью, днем 15-18 градусов, - сказала Шепоренко.

31 декабря температура пойдет на повышение, и вечером в Свердловской области будет минус 7-12 градусов. Примерно также, 9-14 градусов мороза, должно быть и в Челябинской и Курганской областях. 1 января будет от нуля до минус пяти. В эти дни осадков немного, местами небольшой снег, второго числа тоже погода достаточно теплая, но с третьего января будет холодно на севере и в южных районах, примерно 17-22 градусов мороза. К концу новогодних каникул ожидаются сильные снегопады.

Галина Шепоренко также напомнила о рекордах наблюдений. Так, самый сильный мороз был в новогоднюю ночь с 1978 на 1979 год. В Екатеринбурге было -46 градусов, на севере и в горах было -54 градуса. Все это сопровождалось ветром скоростью пять метров в секунду. "Было ужасно холодно, я помню", - отметила она. Самые теплые новогодние ночи пришлись на 1931, 1957, 1977 годы. Тогда температура не опустилась ниже нуля.