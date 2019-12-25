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25.12.2019 14:15
Проект: В регионах

Свыше 400 км пути отремонтировано на Свердловской магистрали в 2019 году

На Свердловской железной дороге подведены итоги ежегодной кампании по ремонту и обновлению пути. В 2019 году отремонтировано 431,5 км пути, заменено 200 стрелочных переводов. Кроме того, комплексами путевых машин выполнена планово-предупредительная выправка 1300 км пути. Эти меры позволили повысить надежность инфраструктуры, увеличить скорость движения пассажирских и грузовых поездов.
Фото: Служба корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" Фото: Служба корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"
Фото: Служба корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"

Кампания по ремонту и обновлению пути проходила с апреля по декабрь. По программе капитального ремонта вновь уложено 106,3 км бесстыкового пути. Такой путь имеет больший срок эксплуатации, позволяет повысить комфорт для пассажиров, так как поезд по нему движется практически бесшумно. На данный момент протяженность бесстыкового пути на СвЖД составляет 6,3 тыс. км (64% главных путей).

По технологии непрерывного цикла отремонтировано 24 перегона на направлениях Чепца - Екатеринбург - Называевская, Войновка - Сургут, Дружинино - Екатеринбург - Каменск-Уральский, Пермь - Соликамск (более 82% от общего объема ремонтно-путевых работ). Суть этой технологии в том, что один путь двухпутного участка закрывают на несколько суток для выполнения полного комплекса работ. Таким образом, достигается значительная экономия времени и материальных ресурсов, так как ремонт ведется круглосуточно. Поезда в это время идут по соседнему пути по специально разработанному графику, который позволяет не допускать сбоев в перевозочном процессе. На однопутных участках ремонт проводился в режиме технологических "окон" (перерывов в движении поездов).

Пресс-релиз предоставлен Службой корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"

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