Токсиколог назвал главные причины отравлений в новогодние праздники

Острые отравления - самые опасные и частые в новогодний период. Главный внештатный токсиколог Министерства здравоохранения Свердловской области Андрей Чекмарев рассказал о двух причинах таких недомоганий.

- Во первых, долгие выходные дни. Большое количество свободного времени является причиной частого употребления алкоголя. Это самая большая проблема - люди не знают, чем себя занять, - рассказал Чекмарев в беседе с корреспондентом "РГ".

Вторая причина, по мнению врача, в том, что алкогольные напитки заканчиваются часто ближе к вечеру, а их продают только в определенные часы. Так возникает вероятность того, что люди будут покупать алкоголь либо с рук, либо некачественный.

Также Чекмарев отметил, что на фоне злоупотребления и опьянения могут появляться мрачные мысли и ощущение безысходности.