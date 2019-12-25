В Екатеринбурге аэропорт Кольцово восстановил работу после сбоя

В екатеринбургском аэропорту сегодня утром произошел технический сбой.

- С 9:20 по местному времени на территории Кольцово наблюдались перебои с работой сети интернет, что негативно сказалось на функционировании ряда сервисов. С 10:40 их работа восстановлена. В причинах разбираются соответствующие службы, - рассказал "РГ" директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Андрей Клименских.

Как сообщают пользователи в соцсетях, регистрация в это время происходила вручную, объявления не озвучивали.

Согласно онлайн-табло воздушной гавани, сейчас идет регистрация на пять рейсов. Предыдущие вылетали с небольшим отклонением от графика.