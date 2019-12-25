В Екатеринбурге школьник напал на учительницу с молотком

Старшеклассник одной из екатеринбургских школ напал с молотком на свою учительницу. О причинах, которые подтолкнули к этому подростка, пока не известно. В обстоятельствах инцидента разбираются правоохранительные органы.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Следственного комитета Свердловской области, в среду утром поступила информация о том что 15-летний юноша применил применении физическое насилие в отношении преподавателя.

"По нашим данным, учительница от госпитализации отказалась, ее жизни и здоровью ничто не угрожает", - рассказал пресс-секретарь ведомства Александра Шульга.

Как уточнили РИА Новости в горздраве, женщину обследовали в больнице, в том числе сделали компьютерную томографию. Так как никаких показаний для госпитализации не было, учительницу отпустили домой.

"Органы внутренних дел Екатеринбурга проводят проверку по факту случившегося. Собранные материалы планируется передать в СК по подследственности, так как нападавший является несовершеннолетним", - пояснил руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.