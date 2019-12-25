В Ханты-Мансийском районе Югры введен режим чрезвычайной ситуации, после того как на ледовой переправе через Иртыш близ деревни Тюли под воду ушел КамАЗ с наполненной нефтепродуктами цистерной. Водитель подрядного предприятия нефтяной компании не успел выскочить из кабины, тело извлекли водолазы.

Следователи пытаются выяснить, почему на контролируемой технологической переправе, принятой в эксплуатацию незадолго до трагедии госинспекцией по маломерным судам и должной выдерживать вес грузовика в 20 тонн, произошло ЧП. Толщина льда неподалеку от полыньи составляет около полуметра.

На территории Ханты-Мансийского автономного округа сейчас действуют 17 ледовых переправ - 12 межмуниципальных и пять технологических. Еще около 40 в стадии укрепления. Общая протяженность зимников в итоге должна составить 2,5 тысячи километров.

Между тем даже в Заполярье не решаются открыть движение по некоторым зимникам из-за относительно теплой погоды. Только к концу этой недели ожидается открытие самой протяженной сезонной дороги (более 300 километров), связывающей Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа. На днях должен заработать зимник между Салехардом и Надымом. А вот строительство снежной автомобильной трассы между Аксаркой и Яр-Сале отложено на январь в связи с тем, что 80 процентов сезонной дороги приходится на ледовые переправы: дорожники были вынуждены дожидаться устойчивых отрицательных температур, чтобы наморозить прочное покрытие.

Отметим, ежегодно протяженность зимников в ЯНАО сокращается благодаря строительству всесезонных автомобильных дорог.