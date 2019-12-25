В Тюмени из новогоднего городка убрали вмерзших в лед рыб

На Цветном бульваре в Тюмени строят ледовый городок. В нескольких кубах льда горожане заметили вмерзшую рыбу.

Информация разошлась по соцсетям в начале этой недели.

- Сегодня последний день, когда подрядчик должен сдать городок. То есть, к сегодняшнему дню рыбы должны быть убраны. Замечания по качеству льда были сделаны еще в субботу, то есть, до того, как информацию начали обсуждать в СМИ и социальных сетях, - рассказали "РГ" в пресс-службе администрации города.

В комментариях к посту в городском сообществе в социальной сети "ВКонтакте" местные жители отмечают, что лед действительно успели заменить.