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25.12.2019 18:20
Рубрика: Власть

Где жить Анискину

Регионы смогут выделять квартиры участковым
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 293(8051)
Очередную попытку решить наболевший квартирный вопрос для участковых уполномоченных полиции предприняли депутаты Госдумы. Заместитель председателя Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн сообщил, что подготовлен законопроект, который наделяет субъекты и муниципалитеты полномочиями выделять служебное жилье для этой очень важной для граждан категории полицейских.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Александр Хинштейн напомнил, что после 2017 года регионы и муниципалитеты лишились таких полномочий. В тот раз было принято весьма, мягко говоря, странное решение - выделять жилье участковым разрешили только из служебного фонда МВД.

Фото: Денис Абрамов / ТАСС
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Вот только забыли, что далеко не во всех регионах, а тем более в муниципалитетах, такие фонды имелись. И, несмотря на запрет, уже в 2018 году местные администрации все-таки выделяют служебное жилье участковым. В выигрыше все: муниципалитеты удерживают на своих территориях хороших сотрудников, а полицейские, в свою очередь, заинтересованы здесь надолго остаться - есть где нормально жить с семьей. Известно, что положительный отзыв на законопроект уже дал минфин, МВД также поддерживает инициативу.

Более того, Александр Хинштейн и его единомышленники предлагают разрешить регионам выделять средства на доплаты полицейским. Сейчас это почему-то запрещено - сотрудникам платят только из федерального бюджета. Хотя около трех десятков субъектов Федерации готовы деньгами простимулировать добросовестную работу "домашних полицейских". И опять же надолго удержать их у себя. Но делать они это готовы только на законных основаниях - речь в целом идет о крупных суммах. А таких оснований, увы, пока нет.

Сегодня в России около 54,5 тысячи участковых уполномоченных полиции. Из них 23,3 тысячи - на селе. В год участковые раскрывают примерно 400 тысяч преступлений - каждое второе. И еще выявляют примерно 6 миллионов административных правонарушений, ловят свыше 20 тысяч лиц, скрывающихся от закона. Под их присмотром - более 4 миллионов человек, стоящих на полицейском учете. Среди них - освободившиеся из тюрем и зон бывшие особо опасные преступники, в том числе убийцы, насильники, педофилы.

Ежегодно участковые рассматривают около 5 миллионов заявлений граждан. Это 80 процентов всех обращений в полицию.

Самый большой спрос с участкового должен быть в случае, если он не примет заявление гражданина

Есть и страшная статистика - около двух десятков участковых каждый год погибают при исполнении служебных обязанностей и свыше сотни получают ранения. Это - райотдел небольшого города.

Служба без преувеличения днем и ночью. У участкового свыше сотни пунктов обязанностей. И за каждый спросят. Еще двенадцать лет назад таких пунктов было "всего" три десятка.

Фото: iStock
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Главное: участковый обязан обходить все квартиры и лично знакомиться с жильцами. Особенно с теми, кто когда-то имел проблемы с законом. Его должно интересовать все: трудоустройство, отзывы соседей, даже, так сказать, "погода в доме". От него требуют проверять у владельцев оружия условия хранения стволов, вести "индивидуальную профилактическую работу" с наркоманами и алкоголиками.

В его ведении - проверка иностранцев, официально зарегистрировавшихся на подведомственной территории. Отлов уклонистов от призыва на военную службу, выявление и разгон всевозможных притонов - сборищ наркоманов, бомжей, проституток. Контроль дискотек и спортклубов, торговых точек, кафе и ресторанов. Выполнение поручений и просьб оперативных полицейских служб, расследующих преступления.

Участковый ведет особый журнал - паспорт на жилые дома. Он вправе постучаться к вам и спросить: имя, фамилия, отчество? Где работаете? Квартиру или комнату внаем сдаете? Это ваша собака? Порода, возраст? Прививки сделаны?

Самый большой спрос с участкового должен быть в случае, если он не примет заявление гражданина. Или не предпримет по заявлению никаких действий. Семейный скандал, переходящий в мордобой, оглушительная музыка ночью, собака, покусавшая прохожего, даже появившаяся у соседей "нечистая сила" или НЛО - вся информация должна им приниматься. Ведь тот же "барабашка", выявленный бдительной бабушкой-пенсионеркой, может оказаться аварийной ситуацией либо подготовкой к преступлению. Отмахнется участковый - могут погибнуть люди. В каждом случае он обязан все проверить и выдать заключение - было ли преступление или административное нарушение.

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