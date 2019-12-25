Рябков: Мы не будем спешить с ответом на санкции против "Северного потока-2"

Россия рассматривает возможность введения персональных санкций против американских конгрессменов, которые причастны к приостановке строительства газопровода "Северный поток-2". Как заявил сегодня замглавы МИД РФ Сергей Рябков, ответ "может быть в форме расширения наших стоп-листов на въезд в Россию".

По словам дипломата, эти меры коснутся тех американских политиков, которые проявляли "наибольшую активность в продвижении конкретно этого решения администрации (по "Северному потоку-2" - примечание "РГ")". "Эти люди могут не рассчитывать на то, что они свободно могут путешествовать по нашей стране. Границу они не пересекут, но узнают об этом, видимо, в момент, когда будут запрашивать соответствующую визу. Это просто одна из форм", - пояснил Рябков. Его слова приводит "Интерфакс".

Россия, продолжил он, не будет спешить с ответными мерами. "Спешить мы с этим не будем, здесь нет никакой гонки, к какому-то сроку что-то осуществить, о чем-то объявить", - сказал Рябков.

21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2". Они направлены против европейских компаний-подрядчиков, которые задействованы в строительстве газопровода.