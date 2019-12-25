Роскачество получило право сертифицировать органическую продукцию

Центр компетенции в органическом производстве, который создан на базе Роскачества, получил право сертифицировать органическую продукцию.

В Роскачество уже поступили заявки от примерно 10% участников рынка органической продукции - производители молочной продукции, напитков, тепличных овощей и так далее.

В некоторых регионах уже внедрена система субсидирования расходов на эту сертификацию для сельхозпроизводителей.

Часть заявок приходит от импортеров, которые хотели бы сертифицировать свою продукцию в нашей стране.

На товарах, прошедших сертификацию, появится маркировка органической продукции - она будет одинакова для всех. Таким образом, потребитель сможет отличить действительно органическую продукцию от мимикрирующих под нее.

Подробности можно прочитать на сайте Роскачества.