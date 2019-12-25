Рособрнадзор опубликовал результаты итогового сочинения. В этом году его написали почти 674 тысячи выпускников: 98 процентов из них справились и получили "зачет". То есть, "заработали" допуск к ЕГЭ.

Самым популярным направлением тем в этом году стала "Надежда и отчаяние", ее выбрали 39 процентов ребят. На втором месте - "Добро и зло" (24 процента), "Он и она" (23 процента), "Гордость и смирение" (12 процентов). А вот направление "Война и мир" - к 150-летию великой книги" оказалось последним: всего два процента одиннадцатиклассников решили посвятить свою работу творчеству Толстого.

Также в этом году 11,5 тыс. выпускников с ограниченными возможностями здоровья писали изложение. "Зачет" получили примерно 98 процентов из них.

В Рособрнадзоре подчеркивают: результаты сочинения вузы могут учитывать при зачислении абитуриентов. Как индивидуальное достижение при поступлении в университет оно действительно в течение четырех лет, следующих за годом написания.

Выпускники, получившие "незачет" или пропустившие сочинение, смогут попробовать свои силы в дополнительные сроки - 5 февраля и 6 мая 2020 года.