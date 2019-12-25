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25.12.2019 14:39
Рубрика: Общество

Рособрнадзор разрабатывает суперсервисы для поступления в вуз

Текст: Ксения Колесникова
В ближайшие годы Рособрнадзор совместно с Минкомсвязи и Минобрнауки планирует запустить два суперсервиса. Об этом на встрече с журналистами рассказал руководитель ведомства Сергей Кравцов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Первый сервис - "Поступление в вузы онлайн" - позволит искать и сравнивать вузы, образовательные программы. Объективно оценить свои шансы на поступление, подавать документы в электронном виде.

Благодаря этому время, которое абитуриенты тратят на оформление документов и получение подтверждения их приема от вуза, должно сократиться с 2-3 дней до одного (!) часа. Запуститься сервис должен уже в 2020-м году.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
В ЕГЭ появится компьютерное распознавание лиц

Второй "супер"- "Цифровые документы об образовании онлайн" заменит традиционные бумажные дипломы. Его запустят чуть позже - в 2021 году. Это будет огромная онлайн-база школьных аттестатов и вузовских дипломов. А еще - результатов экзаменов, документов о присвоении квалификации, ученой степени или звания.

Эти документы будут в постоянном доступе. Их будет гораздо проще запросить и нельзя потерять. Именно цифровой документ станет юридически значимым - и подделать его будет невозможно.

Также Сергей Кравцов рассказал, что сейчас Рособрнадзор и Минпросвещения активно обсуждают, в какой форме будет проходить обязательная аттестация по иностранному языку. Не исключил он и варианта, что это может быть не ЕГЭ, а Всероссийская проверочная работа (ВПР). Другой способ - разделить ЕГЭ на базовый и профильный уровень сложности.

- Мы готовы реализовать любое решение, которое будет принято, - подчеркнул Сергей Кравцов.

Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости
Рособрнадзор опубликовал результаты итогового сочинения

Насколько простой в таком случае будет "база"? Руководитель Рособрнадзора предложил посмотреть примерные задания Всероссийских проверочных работ по иностранному языку для 11 класса - они есть в открытом доступе. Примерно на такой уровень уже могут ориентироваться выпускники и их родители.

А вот об обязательном ЕГЭ по истории речи пока не идет: нет ни одного официального документа, который бы устанавливал его введение. Но в будущем, возможно, по этому предмету тоже может появиться обязательная всероссийская проверочная работа.

Общество Образование Правительство Минобрнауки Рособрнадзор

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