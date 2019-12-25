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25.12.2019 12:18
Рубрика: Общество

Россия вернется к проекту американской окололунной станции

Текст: Наталия Ячменникова
Россия вернется к переговорам об участии в проекте NASA по созданию окололунной станции Lunar Orbital Platform-Gateway (ранее называлась Deep Space Gateway).

"Мы подтвердили американским коллегам, которые прислали нам проект меморандума, что мы готовы участвовать в переговорах", - цитирует гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина РИА Новости. По словам Рогозина, для госкорпорации важны "не только вопросы, связанные с железом, а прежде всего - с принципом".

В 2017 году на 68-м Международном конгрессе астронавтики в Австралии главы космических агентств России и США подписали совместное заявление о сотрудничестве в области исследования и освоения дальнего космоса. В том числе - в международном проекте Deep Space Gateway на орбите Луны: окололунная станция может стать "трамплином" для колонизации Луны и для полетов к Марсу. В частности, говорилось и о выводе на орбиту первых ее модулей в 2024-2026 годах.

Фото: РИА Новости
Для полетов на спутник Земли будет создано "умное" железо

В предварительном порядке были обсуждены вклады стран-участниц. В частности, вкладом России в создание станции могло стать создание от одного до трех модулей и стандартов унифицированного стыковочного механизма для всех кораблей, которые будут стыковаться к станции. Не исключалось, что кроме шлюзового модуля Россия разработает для новой станции и жилой модуль. Кроме того, Россия предполагала задействовать для вывода конструкций на окололунную орбиту создаваемую новую ракету-носитель сверхтяжелого класса.

Позднее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что подконтрольное ему ведомство проявляет интерес к проекту США по созданию международной окололунной станции, однако у российской стороны есть свои пожелания и предложения.

В ноябре 2018 года Дмитрий Рогозин сообщил: "Роскосмос" и NASA начали готовить экипажи к работе в экстремальных условиях лунной орбиты. Так, по словам главы "Роскосмоса", госкорпорация совместно с NASA уже начала корректировать программы экспериментов на МКС. "Сейчас все эксперименты перенацеливаем, чтобы создать технологии и подготовить экипаж к работе в гораздо менее комфортных условиях. То есть таким, когда корабль завтра не прилетит и не привезет воды. Не дай Бог, заболел или сломался аппарат в космическом корабле. Все должно быть регенерировано. Чтобы можно было на 3D-принтерах выращивать любой аппарат, что-то сломалось - сразу все починили. Широкое внедрение робототехники, андроидную технику, замещая рисковый труд космонавтов на орбите. То есть это огромный путь, мы вступили на него", - говорил руководитель "Роскосмоса".

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Дмитрий Рогозин: Мы создадим универсальный лифт на Луну

Программа исследования и освоения спутника Земли обсуждалась на заседании Совета РАН по космосу с участием главы госкорпорации Дмитрия Рогозина и президента РАН Александра Сергеева. Реализация лунной программы будет проходить в несколько этапов до 2040 года - сообщалось по итогам совещания. Какой "лунный расклад" у российских специалистов? До 2025 года планируется отработать все технологии на МКС, создание базового модуля окололунной станции, испытание перспективного пилотируемого корабля, беспилотные облеты Луны и исследование Луны автоматическими станциями. Второй этап - отработка средств доступа на поверхность Луны, первые пилотируемые полеты и размещение первых элементов посещаемой базы. На третьем этапе должно быть завершено строительство полноценной посещаемой лунной базы.

Станция может быть создана с 2030 по 2035 год. А первая высадка космонавтов рассчитана на двухнедельное пребывание на поверхности Луны. В конечном счете, как говорят эксперты, речь идет именно о создании долгосрочной лунной базы - не обитаемой, а посещаемой. В основном - это переход на роботизированные системы, на аватары, которые будут решать задачи на поверхности Луны. По словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, эта задача более масштабная и ответственная, чем та, которая стояла перед США во время их лунной программы в 60-е и 70-е годы.

Общество Космос Правительство "Роскосмос" Освоение Луны

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