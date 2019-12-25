Россия выделит почти 5 млн долларов на снижение детской смертности в КНДР

Россия выделит 4 миллиона 800 тысяч долларов на борьбу с детской смертностью в Северной Корее. Средства поступят в КНДР по линии соответствующей гуманитарной программы ООН, которая нацелена на снижение детской заболеваемости и смертности в Северной Кореи.

По сообщению посольства РФ в Пхеньяне, 25 декабря российский посол Александр Мацегора передал послу по особым поручениям МИД КНДР Ли Хын Сику ноту, "в которой правительство КНДР информируется о том, что в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации принято решение о финансировании проекта Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) "Снижение детской заболеваемости и смертности путем проведения профилактических и лечебных мероприятий в КНДР" с бюджетом 4,8 млн. долл. США".

Как отмечено в сообщении, представитель КНДР Ли Хын Сик заверил, что данное сообщение будет немедленно доведено до сведения Правительства КНДР.

Напомним, что в этом году Россия уже выделяла гуманитарную помощь Северной Корее. Из РФ в КНДР было поставлено восемь тысяч тонн пшеницы. Общая стоимость поставки тогда составила около восьми миллионов долларов.