Российская пианистка погибла от отравления газом в Венгрии

27-летняя пианистка Элина Валиева умерла от отравления газом в Будапеште, ее друга госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Венгрии.

Трагедия произошла 22 декабря в отеле Otto Studios, который размещается в старом доме. Пара получила сильное отравление из-за утечки бытового газа. Россиянин после оказания первой помощи доставлен для лечения в одну из токсикологических клиник.

В диппредставительстве уточнили, что тело Валиевой пока не вывезли на родину в связи с проведением полицией следственных мероприятий. Дипломаты находятся в тесном контакте с венгерскими ведомствами, а также со страховой компанией, которая готовила выезд российских граждан в Венгрию. Элина Валиева родилась в Уфе, была лауреатом ряда международных музыкальных конкурсов.