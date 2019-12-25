РПЦ создаст свои приходы в Африке

Начал свою работу Священный Синод Русской православной церкви (в среду он прошел вместе с Высшим церковным советом, чего не было с 1920 года).

На Синоде, как предполагают аналитики, будет принято решение о реакции РПЦ на действия Александрийского патриарха Феодора, признавшего так называемую Православную церковь Украины. А ранее в интервью телеканалу "Россия 24" глава ОВЦС РПЦ митрополит Волоколамский Иларион заявил: если Александрийский патриархат будет поддерживать раскол, РПЦ придется открывать приходы для своих верующих в Африке. Он напомнил, что Московский патриархат всегда признавал, что Африка является канонической территорией Александрийского патриархата. "Когда мы строили там храмы, то делали это по договоренности с Александрийским патриархатом, возведенные нами в Африке храмы входили в его состав, и даже священники, которые направлялись из России для служения на этих приходах, становились на временной основе клириками Александрийской церкви", - рассказал митрополит.

27 православных священников из Кении, Танзании, Замбии не согласились признать украинских раскольников

Но ситуация изменилась после того, как патриарх Александрийский Феодор поддержал раскольников на Украине. "Мы видим, что внутри этой церкви растет недовольство тем, что совершил патриарх Феодор... Не хочу сейчас предсказывать, как будут развиваться события, но если Александрийский патриархат окажется на стороне раскола, тогда нам, видимо, придется создавать в Африке приходы для наших верующих, потому что они не смогут причащаться в храмах Александрийского патриархата", - разъяснил митрополит Иларион.

Напомним, что 17 декабря 27 православных священников из Кении, Танзании, Замбии направили патриарху Феодору открытое письмо, где выразили несогласие с признанием украинских раскольников.