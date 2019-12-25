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Счетная палата предложила правительству проанализировать меры господдержки малого и среднего предпринимательства (МСП), а также оценить их влияние на развитие сектора.

Ведомство признало, что за 2015-2018 годы так и не сформировалась устойчивая тенденция роста малого бизнеса. "Сейчас мы можем сказать, что численность работников, занятых в сфере МСП, изменялась незначительно - в диапазоне 18,9-19,3 млн человек. На 10 ноября 2019 года, по данным ФНС, показатель составил 19 млн человек (с учетом самозанятых).

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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Количество субъектов МСП оставалось примерно на одном уровне: 5,5-6 млн, одновременно число средних предприятий снизилось с 20,4 до 16,7 тысяч", - заявил на коллегии Счетной палаты аудитор Данил Шилков. Цель по росту числа занятых в секторе МСП до 20 млн человек к 2018 году не достигнута, и тем более сложно будет достичь следующей цели - 25 млн к 2024 году, как предписывает нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

В минэкономразвития уточнили, что сокращение числа субъектов МСП - это не всегда негативные новости. "Из Единого реестра вылетают подросшие средние предприятия. В этом году их было порядка 200. Мы это отмечаем как позитивный тренд", - рассказала глава департамента инвестполитики и развития предпринимательства министерства Милена Арсланова.

Цитата

Алексей Кудрин, Председатель Счетной палаты о развитии МСП:

"Эта тема покрывает целый национальный проект и нас всех интересует, произойдет когда-то в этой сфере перелом или нет. Пока не происходит и даже не просматривается".

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