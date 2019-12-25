Шереметьево включили в программу приватизации

Аэропорт "Шереметьево" вошел в итоговый вариант программы приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы. Об этом заявил вице-премьер РФ Максим Акимов на заседании правительства.

"Насколько понимаю, что касается аэропортовой инфраструктуры, - да", - цитирует Акимова ТАСС.

Летом Минфин при обсуждении нового плана приватизации уже предлагал включить в программу на 2020-2022 годы ряд крупных активов.

Как писал "Интерфакс", министр финансов Антон Силуанов в октябре высказал мнение, что Минэкономразвития должно подготовить амбициозный план приватизации.