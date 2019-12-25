Шесть смартфонов Xiaomi скоро получат Android 10. Список моделей

В течение ближайших нескольких недель, то есть не позднее конца января или начала февраля 2020 года компания Xiaomi начнет глобальное распространение Android 10 для шести моделей своих смартфонов.

Речь, по данным GizChina, идет о следующих устройствах:

- Pocophone F1

- Xiaomi Mi MIX 2S

- Xiaomi Mi MIX 3

- Xiaomi Xiaomi Mi 8

- Xiaomi Mi 8 Pro

- Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

Некоторые из них уже получили новую версию оболочки MIUI 11, которая, правда, базируется на старой версии Android, и новый "зеленый робот" будет доступен в виде очередного OTA-обновления, то есть "по воздуху".

Точные сроки выхода Android 10 для вышеупомянутых шести аппаратов Xiaomi не называются. Известно также, что многие бюджетные модели компании получат MIUI 11, которая будет работать на старой версии Android 9.

Ранее на этой неделе доступ к MIUI 11 на базе Android 10 получили пользователи Redmi K20 - правда, пока только в Китае. На рынках Европы и России эта модель имеет название Xiaomi Mi 9T.