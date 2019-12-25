Силуанов рассказал, как поддержат самозанятых в 2020 году

Самозанятые граждане в 2020 году смогут воспользоваться всеми мерами поддержки, которые сейчас доступны малому и среднему бизнесу. Об этом на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам под председательством президента РФ сообщил первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Будем развивать институт самозанятых", - подчеркнул вице-премьер, которого цитирует РИА Новости.

Напомним, налог на самозанятых действует с января 2019 года в четырех пилотных регионах России. Это Москва, Подмосковье, Калужская область и Татарстан. Те граждане, которые самостоятельно оказывают услуги без привлечения наемной силы, обязаны отчислять в бюджет 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - если работают с юрлицами.

Известно, что в России уже зарегистрировано свыше 330 тысяч самозанятых граждан. При этом с 1 января 2020 года этот налог будет распространен на 19 других регионов.