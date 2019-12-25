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25.12.2019 12:22
Рубрика: Общество

"Сириус" открывает программу по искусственному интеллекту

Текст: Ксения Колесникова
Научно-технологический университет "Сириус" открывает новую образовательную программу "Погружение в технологии искусственного интеллекта". Он рассчитан на студентов и уже работающих молодых специалистов. Основная специфика - машинное обучение и анализ данных.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Принципиально важно действовать на опережение - уже сейчас готовить кадры, компетенции которых станут востребованы в будущем, - рассказала руководитель Фонда "Талант и успех" Елена Шмелева. - Нынешняя программа будет первой в линейке подготовки кадров в области искусственного интеллекта в создаваемом Инновационном научно-технологическом центре "Сириус". Лучшая мотивация - перспектива трудоустройства: здесь к выпускникам присматриваются, приглашают на стажировки, берут на работу".

Фото: REUTERS
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Курс рассчитан на полгода. Прием заявок проводится до 24 января 2020 года. Участники будут решать реальные индустриальные и научные задачи. Причем они смогут одновременно учиться в вузе или работать: большая часть программы пройдет удаленно. А финал пройдет "Сириусе" с 24 июля по 10 августа.

"В эпоху развития дистанционного обучения каждый может освоить новую профессию. Достаточно выбрать нужный онлайн-курс или сервис, - говорит генеральный директор Яндекса в России Елена Бунина. - Главное преимущество этой программы в том, что участники смогут сразу протестировать себя на реальном проекте под руководством менторов из ведущих высокотехнологичных компаний".

Преподавателями и кураторами программы станут сотрудники ведущих вузов страны, эксперты из "Яндекса", ОЦРВ РЖД и "Тинькофф".

Отбор на программу конкурсный. Кандидат должен владеть основами высшей математики и информатики, уметь программировать на каком-либо языке. Всего в программу возьмут до 50 человек. Онлайн-тестирование пройдет с 10 по 26 января, после чего до 10 февраля пройдут очные собеседования с менторами программы. Список участников будет объявлен 12 февраля.

Справка "РГ"

Инновационный научно-технологический центр "Сириус" открыт Фондом "Талант и успех" в 2019 году в Сочи, на объектах зимней Олимпиады-2014. Цель проекта - объединить образовательное, научно-исследовательское, опытно-экспериментальное и производственно-внедренческое направления.

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