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25.12.2019 11:25
Рубрика: Экономика

Колбаса и горошек обеспечили рост индекса "Оливье"

Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Неделя № 292(8050)
В целом на новогодний стол российская семья в этом году потратит 6430 рублей. Такой расчет специально для "Российской газеты" сделали в Росстате.
Ингредиенты для любимого блюда подорожали за год на 5,1 - 5,5 процента. Фото: РИА Новости Ингредиенты для любимого блюда подорожали за год на 5,1 - 5,5 процента. Фото: РИА Новости
Ингредиенты для любимого блюда подорожали за год на 5,1 - 5,5 процента. Фото: РИА Новости

За год застолье подорожало на 2,74 процента. При этом больше всего, как рассчитали в Росстате, подорожали сыры - на 11,17 процента, сливочное масло - на 10,36 процента и апельсины - на 10,87 процента. А вот красная икра по­дешевела на 4,97 процента, свежие огурцы - на 8,96 процента.

Фото: iStock
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По данным Росстата, дороже всего новогодний стол обойдется жителям Чукотки - в 9528 рублей. Это почти в 1,5 раза больше, чем в среднем по России. Дешевле всего собрать праздничное застолье в Ингушетии - потребуется 3500 рублей.

Подсчитали в Росстате и стоимость самых популярных новогодних салатов - "Оливье" и "Сельдь под шубой". Для расчета стоимости салата "Оливье" Росстат, как правило, использует следующую рецептуру: консервированные огурцы (400 г), зеленый горошек (380 г), картофель (500 г), морковь (200 г), куриные яйца (4 шт.), вареная колбаса (300 г), майонез (200 г) и репчатый лук (100 г).

Чукотка стала лидером дороговизны застолья

"Так, стоимость продовольственного набора для приготовления салата "Оливье" в среднем увеличится в этом году по сравнению с прошлым на 4,3 процента, - прокомментировала "Российской газете" данные Росстата доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Мясникова. - Увеличение стоимости произойдет в основном за счет роста цен на колбасу, маринованные огурцы и зеленый горошек. Эти продукты за год подорожали на 5,1-5,5 процента". В среднем 1,5 килограмма салата будет стоить 326 рублей.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
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Самый дорогой "Оливье", как отмечает эксперт, будет на столе опять же жителей Чукотки. На него придется потратить чуть более 600 рублей. На Камчатке "Оливье" обойдется в 502 рубля. В Магаданской области - в 481 рубль, а в Ненецком округе - на десять рублей дешевле. Для жителей Москвы и Санкт-Петербурга стоимость популярного салата составит 436 и 354 рубля соответственно. "Следует отметить резкое увеличение стоимости набора продуктов для приготовления салата по сравнению с ноябрем 2018 года в Чукотском автономном округе (на 16,37 процента), в Костромской области - на 14,36 процента, на Алтае - на 12,88 процента, в республиках Бурятия и Карелия - на 11,22 и 11,01 процента соответственно", - добавляет эксперт.

Самый бюджетный салат приготовят в Белгородской области - его стоимость составит 243 рубля. Недорого "Оливье" обойдется жителям Мордовии, Липецкой и Тамбовской областей.

На "Сельдь под шубой" придется потратить 157 рублей, что на 2,32 процента больше, чем в прошлом году. Больше всего стоимость этого салата выросла в Кировской и Оренбургской областях - 16,28 и 13,84 процента соответственно. Дороже всего салат будет стоить опять же на Чукотке (454 рубля), дешевле всего - в Мордовии (127 рублей).

Инфографика "РГ"/ Михаил Шипов/ Антон Переплетчиков / Ольга Игнатова
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