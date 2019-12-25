В целом на новогодний стол российская семья в этом году потратит 6430 рублей. Такой расчет специально для "Российской газеты" сделали в Росстате.

За год застолье подорожало на 2,74 процента. При этом больше всего, как рассчитали в Росстате, подорожали сыры - на 11,17 процента, сливочное масло - на 10,36 процента и апельсины - на 10,87 процента. А вот красная икра по­дешевела на 4,97 процента, свежие огурцы - на 8,96 процента.

По данным Росстата, дороже всего новогодний стол обойдется жителям Чукотки - в 9528 рублей. Это почти в 1,5 раза больше, чем в среднем по России. Дешевле всего собрать праздничное застолье в Ингушетии - потребуется 3500 рублей.

Подсчитали в Росстате и стоимость самых популярных новогодних салатов - "Оливье" и "Сельдь под шубой". Для расчета стоимости салата "Оливье" Росстат, как правило, использует следующую рецептуру: консервированные огурцы (400 г), зеленый горошек (380 г), картофель (500 г), морковь (200 г), куриные яйца (4 шт.), вареная колбаса (300 г), майонез (200 г) и репчатый лук (100 г).

Чукотка стала лидером дороговизны застолья

"Так, стоимость продовольственного набора для приготовления салата "Оливье" в среднем увеличится в этом году по сравнению с прошлым на 4,3 процента, - прокомментировала "Российской газете" данные Росстата доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Мясникова. - Увеличение стоимости произойдет в основном за счет роста цен на колбасу, маринованные огурцы и зеленый горошек. Эти продукты за год подорожали на 5,1-5,5 процента". В среднем 1,5 килограмма салата будет стоить 326 рублей.

Самый дорогой "Оливье", как отмечает эксперт, будет на столе опять же жителей Чукотки. На него придется потратить чуть более 600 рублей. На Камчатке "Оливье" обойдется в 502 рубля. В Магаданской области - в 481 рубль, а в Ненецком округе - на десять рублей дешевле. Для жителей Москвы и Санкт-Петербурга стоимость популярного салата составит 436 и 354 рубля соответственно. "Следует отметить резкое увеличение стоимости набора продуктов для приготовления салата по сравнению с ноябрем 2018 года в Чукотском автономном округе (на 16,37 процента), в Костромской области - на 14,36 процента, на Алтае - на 12,88 процента, в республиках Бурятия и Карелия - на 11,22 и 11,01 процента соответственно", - добавляет эксперт.

Самый бюджетный салат приготовят в Белгородской области - его стоимость составит 243 рубля. Недорого "Оливье" обойдется жителям Мордовии, Липецкой и Тамбовской областей.

На "Сельдь под шубой" придется потратить 157 рублей, что на 2,32 процента больше, чем в прошлом году. Больше всего стоимость этого салата выросла в Кировской и Оренбургской областях - 16,28 и 13,84 процента соответственно. Дороже всего салат будет стоить опять же на Чукотке (454 рубля), дешевле всего - в Мордовии (127 рублей).