Соперник Федора Емельяненко набрал более 10 кг мышечной массы перед боем

Соперник Федора Емельяненко по поединку 29 декабря американец Квинтон Джексон за время подготовки набрал более десяти килограммов мышечной массы. Об этом рассказал тренер американского бойца Сэм Калавитта.

По словам специалиста, когда они начинали подготовку к бою, который пройдет 29 декабря в Японии, Джексон был в отвратительной форме и имел серьезные проблемы с лишним весом.

"За 12 недель мы добились большого успеха. Он потерял много жира, и набрал почти 11 кг мышечной массы", - сказал Калавитта, чьи слова приводит MMA Junkie.

Тренер отметил, что Джексону нужно подойти к поединку против Емельяненко, находясь в очень хорошей физической форме, тогда его шансы на победу станут значительно выше.