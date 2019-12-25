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25.12.2019 12:41
Рубрика: Спорт

Соперник Федора Емельяненко набрал более 10 кг мышечной массы перед боем

Текст: Максим Домчев

Соперник Федора Емельяненко по поединку 29 декабря американец Квинтон Джексон за время подготовки набрал более десяти килограммов мышечной массы. Об этом рассказал тренер американского бойца Сэм Калавитта.

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По словам специалиста, когда они начинали подготовку к бою, который пройдет 29 декабря в Японии, Джексон был в отвратительной форме и имел серьезные проблемы с лишним весом.

"За 12 недель мы добились большого успеха. Он потерял много жира, и набрал почти 11 кг мышечной массы", - сказал Калавитта, чьи слова приводит MMA Junkie.

Тренер отметил, что Джексону нужно подойти к поединку против Емельяненко, находясь в очень хорошей физической форме, тогда его шансы на победу станут значительно выше.

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