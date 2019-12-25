"Спартак" разгромил "Сибирь" и продлил победную серию

Хоккеисты московского "Спартака" на выезде разгромили "Сибирь" со счетом 5:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Уже в самом дебюте встречи счет открыл Максим Цыплаков. Во втором периоде с интервалом в четыре минуты забили Андрей Кутейкин, Илья Зубов и Михаил Юньков. Точку в матче поставил Робин Ганзл в третьей 20-минутке.

Для новосибирцев поражение от "Спартака" стало самым крупным в нынешнем сезоне. Для московского клуба эта победа стала четвертой подряд. Голкипер "красно-белых" Никита Беспалов отразил 25 бросков и во второй раз в сезоне отыграл на ноль.

"Все сложилось хорошо, - сказал главный тренер "Спартака" Олег Знарок после матча. - Сыграли грамотно. Наши второй и третий голы во втором периоде имели ключевое значение. Много, чем доволен, но кое-чем и недоволен. Счет 5:0 в нашу пользу, но можно было и лучше сыграть".

"Спартак" набрал 51 очко и располагается на четвертом месте в Западной конференции. Новосибирцы с 45-ю очками занимают седьмое место на Востоке.