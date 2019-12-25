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25.12.2019 19:47
Рубрика: Общество

Память нельзя перезахоронить

Судьба погибших и судьба их общей могилы в центре Европы оказались на перекрестке мнений
Текст: Александр Емельяненков
Российская газета - Федеральный выпуск № 293(8051)
Специальный репортаж-расследование "Спасти рядового Губина", опубликованный в "Российской газете" 6 декабря 2019 года, получил широкий резонанс. Читатели и посетители нашего сайта неприятно удивлены: как могло случиться, что в дружественной нам Венгрии захоронение советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной, потеряло охранный статус и стало вызывающим долгостроем в историческом центре города?! Вслед за откликами читателей (они доступны на нашем сайте и в социальных сетях) мы получили официальное письмо из посольства России в Венгрии.
"Российская газета" подняла тему советского военного захоронения в Венгрии 6 декабря 2019 года. "Российская газета" подняла тему советского военного захоронения в Венгрии 6 декабря 2019 года.
"Российская газета" подняла тему советского военного захоронения в Венгрии 6 декабря 2019 года.
Письмо из посольства

"В связи со статьей А. Емельяненкова "Спасти рядового Губина", опубликованной в "Российской газете" 5 декабря с.г. (федеральный выпуск N 276/8034) считаю необходимым обратить внимание на следующее.

На территории Венгрии зарегистрировано 763 советских воинских захоронения периода Второй мировой войны. На проведение соответствующих ремонтно-восстановительных мероприятий и работ по обустройству российской стороной ежегодно выделяются значительные финансовые средства.

Фото: Александр Емельяненков/РГ
Братская могила в центре Европы стала стройплощадкой

Посольство России в Венгрии и Представительство Минобороны России (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии предпринимают активные шаги в деле защиты в том числе и захоронения советских воинов в г. Калоча: организовано тесное взаимодействие с венгерским уполномоченным органом - Военно-историческим институтом и музеем Минобороны Венгрии, городскими властями и Калоча-Кечкеметской Архиепархией Венгерской католической церкви. В текущем году наши сотрудники восемь раз посещали данное российское (советское) воинское захоронение. Калоча-Кечкеметская Архиепархия Венгерской католической церкви выступила с инициативой организовать на местном кладбище мемориал, куда будут перенесены останки советских воинов, покоящихся на площади Святой Троицы. В рабочем порядке нами согласован проект, подготовленный главным архитектором епархии М. Вереш. Проект предполагает обустройство на участке площадью 20 квадратных метров мемориала, состоящего из индивидуальных надгробий по количеству захороненных советских воинов (213 человек) и центральной группы с золотой звездой в центре.

Как только Минобороны Венгрии направит в наш адрес ходатайство венгерской стороны и документацию по переносу российского (советского) воинского захоронения в г. Калоча, документы будут незамедлительно направлены по дипломатическим каналам для принятия решения Министром обороны Российской Федерации. До принятия решения о переносе неприкосновенность останков советских воинов на площади Святой Троицы гарантирована местными властями, что, в частности, подтверждено письмом Минобороны Венгрии от 3 декабря 2019 года.

На все обращения А. Емельяненкова и В. Губина в адрес Посольства давались и даются своевременные и исчерпывающие ответы.

В этой связи вызывает удивление негативная тональность статьи А. Емельяненкова, наводящая на мысль о попытке автора использовать в интересах саморекламы святую для каждого россиянина тему сохранения памяти о героях Великой Отечественной войны, особенно - в канун 75-летия Победы.

Посол В. Сергеев".

От редакции

В ответе посла В. Сергеева от 14 октября 2019 года (см. факсимильную копию рядом) речь о "завершении ремонтно-восстановительных работ" и о том, что "установка на площади мемориальных плит с именами захороненных в г. Калоча советских воинов будет осуществлена в 2020 году". А сразу после выхода статьи в "РГ" - останки "будут перенесены", "в рабочем порядке нами согласован проект". С таким известием мы сочли необходимым познакомить Виктора Губина, который раньше нас привлек внимание к тревожной ситуации вокруг захоронения в Калоче.

В ответе посла на запрос "Российской газеты", который поступил 14 октября, нет ни слова о переносе захоронения. А только - о завершении "ремонтно-восстановительных работ" и о том, что на 2020 год запланирована "установка на площади мемориальных плит с именами захороненных".
Из письма В. Губина

Последний раз в Калоче я был не далее как два месяца назад, дважды разговаривал с главным архитектором М. Вёрёш, и, с ее слов, у меня в голове сложилась несколько иная картина и последовательность событий.

Фото: Александр Емельяненков / РГ
Куда подевался обелиск с братской могилы на берегу Дуная

Судите сами: ВОСЕМЬ лет идет реконструкция площади, нет никаких идей ПЕРЕНОСА останков, в двух ответах на мои письма посольство не высказывает и тени сомнений по этому поводу, в СМИ России появляется информация о скором новом облике захоронения, прежний мэр города толкует о том же, и вдруг, когда бетонирование и прочие работы на площади буквально вплотную подошли к предполагаемой границе братских могил, внезапно рождается чья-то совершенно новая идея о перезахоронении.

Кто же ее автор, если это не мэрия и не Марта Вёрёш?! И почему не три года или хотя бы не год назад? Не понимаю!

Каждому очевидно: перезахоронение останков наших военнослужащих и само-то по себе - дело сложнейшее и очень ответственное.

А в данном конкретном случае - вдвойне. Ведь в 1945 году в братские могилы на площади Святой Троицы представители 99-й гвардейской стрелковой дивизии 9-й гвардейской армии уже переносили останки из другого госпитального захоронения Калочи и нескольких других населенных пунктов. Сколько же можно тревожить прах этих солдатиков?!

Фото: Александр Емельяненков
В городе Калоча на Дунае решают судьбу воинского захоронения

Озадачила меня и площадь - 20 кв. м! И на таком, извините, клочке земли, предполагается обустроить мемориал?

Даже в том, далеко не полном и не совершенном, списке захороненных в Калоче, который мне удалось составить и опубликовать в книге, - красноармейцы из Армении, Беларуси, Молдовы, Казахстана, из 15 областей Украины и, наконец, из шести республик, пяти краев и 16 областей Российской Федерации...

Общими усилиями можно было бы уточнить содержащуюся в них информацию, избежать досадных ошибок, найти родственников этих красноармейцев и командиров, пригласить их на открытие восстановленного памятника...

С уважением, Виктор Губин.

Цифра

763 советских воинских захоронения периода Второй мировой войны, по отчетным данным, находится в Венгрии. И во многих местах отношение к этой памяти подчеркнуто уважительное.

Захоронение в центре Калочи официально учтено, на него есть паспорт, доступный каждому в ОБД "Мемориал" и на интернет-портале "Память народа" (ID 261985858). Составленный в 1991 году крайне небрежно, за 28 лет он не был исправлен и до сего дня остается единственной охранной грамотой для тех 196 солдат и офицеров, которых равнодушная рука записала в неизвестные...
Дата, подпись, красная печать да чья-то плохо читаемая фамилия - вот и вся паспортизация братских могил, о чем уже не раз рапортовали.
Общество История В мире Европа Венгрия Вторая мировая война

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