Раскрыта 150-летняя тайна "загадочного гоминоида"

Фото: S. Bambi (University of Florence, Florence, Italy)

Международная группа ученых опубликовала исследование, доказывающее, что так называемый "загадочный гоминоид", окаменелости которого были обнаружены в Италии, был приматом, не умевшим ходить вертикально.

Статья опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, а коротко о ней рассказывает Phys.org. Исследователи изучили окаменелый скелет существа под названием Oreopithecus bambolii.

Он хранится в Италии в коллекции Университета Флоренции. Впервые останки были обнаружены в 1872 году в Тоскане. Впоследствии кости таких существ находили и в других районах. Считается, что О. bambolii был приматом, жившим на территории современной Сардинии и Тосканы примерно от 6,7 до 8,3 миллиона лет назад. Со временем исследователи начали называть его "загадочным гоминоидом".

Уже полтора столетия ученые спорят о том, как именно передвигался этот примат и являлся ли он представителем одной из тупиковых эволюционных ветвей человечества. Некоторые предполагали, что это был так называемый древолаз. Другие настаивали на том, что этот примат настолько эволюционировал, что мог передвигаться вертикально на ногах.

В новом исследовании ученые изучили окаменелости О. bambolii, найденные в угольной шахте в 1958 году. Этот скелет является наиболее полным из известных науке. Предыдущие исследования показали, что он принадлежал 30-килограммовому самцу.

Чтобы выяснить, как он передвигался, исследователи тщательно сравнили окаменелый скелет со скелетами современных и других вымерших приматов. Оказалось, что торс О. bambolii имеет близкое сходство с торсом современного гиббона. Также установлено, что у "загадочного гоминоида" было пять поясничных позвонков, а не четыре, как у современных человекообразных обезьян.

Но самое главное - кости таза О. bambolii отличаются от строения подобных костей у всех других видов, вымерших и современных. Ученые установили, что это уникальное строение таза больше способствует прямохождению, чем строение таза у современных обезьян.

Однако все же эти кости не были развиты настолько хорошо, чтобы позволить ходить прямо, как это делают люди. При этом ученые практически не нашли признаков такой жесткости туловища и таза, которые необходимы для лазания по деревьям.

Исследователи сделали вывод, что это существо обитало на острове, где могло безопасно передвигаться по суше, не опасаясь нападения хищников. Из-за этого оно потеряло способность взбираться на деревья, но при этом не обрело способность ходить вертикально, поскольку в ней тоже не было необходимости.

Возможно, новое исследование поставит точку в многолетних спорах.