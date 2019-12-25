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Умерла автор заглавной песни сериала "Друзья" Элли Уиллис

Новости
    25.12.2019, 13:02
Текст:   Олег Усков

Элли Уиллис, автор той самой песни I'll Be There For You, звучащей в заставке сериала "Друзья", умерла на 73-м году жизни вечером 24 декабря. Об этом сообщает Variety.

Причина смерти Уиллис - остановка сердца.

Уиллис родилась в 1947 году в Детройте. Композитор, актриса, режиссер, сценарист, продюсер, оператор, "королева китча", известная своей экстравагантностью, соратник рэперов и группы Earth, Wind & Fire, подруга Херби Хэнкока, так далее.

Двукратный лауреат "Грэмми" - за мюзикл "Цветы лиловые полей" и музыку к "Полицейскому из Беверли-Хиллз" с Эдди Мерфи. Хотя самым ее известным творением, конечно, остается песенка из "Друзей", ставшая одна из самых узнаваемых мелодий в истории ТВ. Претерпев ряд кавер-версий.

Песня I'll Be There For You вошла в альбом американского дуэта The Rembrandts под названием LP, став, по сути, единственным внятным достижением коллектива: семнадцатое место в Billboard Hot 100, третье в Великобритании, номинация на "Грэмми" за лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом или группой.

При этом изначальный материал Уиллис был продолжительностью всего в минуту, но The Rembrandts расширили его до полноценного трека.

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