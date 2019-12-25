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25.12.2019 13:12
Рубрика: Общество

Ушел из жизни президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев

Текст: Юрий Гаврилов
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Печальное известие - скончался выдающийся советский и российский военачальник, президент Академии военных наук, доктор военных и исторических наук, ветеран Великой Отечественной войны генерал армии Махмут Ахметович Гареев. Ему было 96 лет.

С этим человеком я познакомился в середине 90-х прошлого века, когда еще носил погоны и работал в газете минобороны "Красная звезда". После увольнения из армии не раз пересекался с Махмутом Ахметовичем на различных конференциях, совещаниях и всегда поражался его крепкой памяти, энергичности и полному отсутствию какой-либо надменности. Он был очень простым в общении, хотя за острым словом в карман, что называется, не лазил.

В июле прошлого года, когда Гарееву исполнилось 95 лет, несмотря на преклонный возраст и сопутствующие ему "болячки", он нашел возможность встретиться и пообщаться с журналистами. В минобороны пришел, как обычно, в генеральской форме - штатскую одежду Махмут Ахметович явно не жаловал, во всяком случае, я его в "гражданке" никогда не видел. Он больше часа рассказывал нам о своей непростой судьбе. А рассказывать участнику шести войн и вооруженных конфликтов, бывшему заместителю начальника Генштаба, лауреату Государственной премии им. Г.К. Жукова было что…

Начнем вот с какого события. В начале мая 2018-го, когда россияне готовились отметить очередную годовщину Великой Победы, президент РФ наградил фронтовика орденом Александра Невского. В указе главы государства говорилось, что высокой награды он удостоен "за заслуги в укреплении обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную работу".

Гареев был автором более 250 научных и публицистических трудов, активно боролся с фальсификацией истории. Однако далеко не все знакомые и сослуживцы Махмута Ахметовича были в курсе, что орденом Александра Невского его наградили второй раз. Первый орден, советского образца, Гареев получил сразу после Великой Отечественной, будучи совсем молодым человеком, но уже майором и офицером оперативного отдела штаба армии.

Как получилось, что награду, которую главным образом вручали генералам за успешные боевые операции, досталась 22-летнему парню, да еще с формулировкой "За личную храбрость"? Этот вопрос я на той встрече задал самому Гарееву.

- Хочу вас поправить. По статуту того, еще советского ордена, им могли наградить не только генерала, но и офицера помладше чином, до командира батальона включительно. А вот насчет формулировки вы правы - его действительно давали за личную храбрость, - уточнил Махмут Ахметович. - Со мной такая история произошла. Весной 1945 года, когда воевал под Кенигсбергом, внезапно получил назначение на Дальний Восток. День Победы встретил по пути, в эшелоне. А когда прибыл на место, в качестве офицера оперативного отдела штаба 5-й армии 1-го Дальневосточного фронта включился в подготовку Маньчжурской стратегической наступательной операции.

На одном из ее этапов на стыке манчжурско - корейской границы попала в окружение 84-я кавалерийская дивизия генерала Дедеуглы. Это случилось к северо-востоку от китайского города Ненани. Противник отрезал все коммуникации, и наши были в очень трудном положении. Вроде бы не пустыня, а фураж кончился. Выявилось, что лошади не едят местную траву, она, как осока, режет им язык.

Мне дали батальон, снабдили фуражом и медикаментами, поставили задачу - организовать прорыв дивизии. Тогда я действовал не как помощник начальника оперативного отдела штаба армии, а как командир батальона. Задачу удалось выполнить, это было расценено как проявление храбрости. Наградили орденом Александра Невского.

Между прочим, одних только орденов у Махмута Ахметовича было два десятка. Гареев как-то признал, что если бы ему в 41-м или 42-м году сказали, что он доживет до 90, - рассмеялся бы в ответ. А тогда, в свои девяносто пять, он выглядел достаточно бодрым. Все так же ходил на службу в Управление генеральных инспекторов минобороны и руководил любимым детищем - Академией военной наук. "Мы не напрасно жили, не напрасно сражались", - говорил нам ветеран.

И вот - его с нами нет. Но осталась память о выдающемся человеке. Остались его книги, его ученики, его Академия. Думаю и надеюсь, что с этим согласится множество знакомых с Махмута Ахметовича людей: было бы правильным, чтобы она носила имя генерала армии Гареева.

Общество Утраты

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