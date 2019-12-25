Найдена усыпальница правителя цивилизации моче

В Перу команда археологов во главе с Эдгаром Бракамонте из Национального университета Трухильо обнаружила древнее захоронение культуры моче, принадлежавшее, вероятно, одному из правителей.

Как сообщает Ancient Origins, открытие было сделано на археологическом участке Huaca Santa Rosa de Pucala на северо-западе перуанского региона Чиклайо. Кстати, весь этот регион считается древним церемониальным центром.

Именно здесь была найдена усыпальница, возраст которой превышает 1000 лет. По мнению ученых, она принадлежала цивилизации моче - доколумбовой культуре, существовавшей с I по VIII века на побережье современного Перу. Ее центр располагался в районе нынешнего города Трухильо, недалеко от которого и было найдено захоронение.

Археологи считают, что в усыпальнице был погребен очень статусный человек. На это указывают найденные рядом с телом ритуальные предметы. Среди них выделяется скипетр - крайне редкая находка для этой культуры.

Возможно, он был правителем или священником высокого ранга. Кстати, рядом с этой усыпальницей было обнаружено еще десять захоронений. Одно из них явно принадлежало священнику, который был похоронен в погребальной камере с высоким потолком.

В двух захоронениях археологи обнаружили останки детей. Примечательно, что лица всех умерших были украшены татуировками. Лабораторный анализ помог найти их следы на черепах. Также частично удалось восстановить эти узоры. Ученые говорят, что это были какие-то символы, смысл которых еще предстоит разгадать.

Еще одной особенностью захоронений является то, что у большинства погребенных отсутствуют ноги. По словам Бракамонте, пока не установлено, когда они были отрублены - до или после смерти. Это покажет дальнейший лабораторный анализ.

В захоронениях археологи также обнаружили многочисленные керамические и фарфоровые предметы, изучение которых поможет лучше узнать о быте этих людей. Кстати, специалисты, изучающие иконографию и архитектуру культуры моче, считают, что эта цивилизация была автономным государством.